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18:42 (мск), источник: Р-Спорт

КХЛ дисквалифицировала форварда «Югры» Анкудинова на 4 игры

МОСКВА, 11 окт — Р-Спорт. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) дисквалифицировал нападающего ханты-мансийской «Югры» Андрея Анкудинова на четыре игры, сообщается на официальном сайте лиги.

Источник: РИА "Новости"

«Югра» 10 октября на своей арене обыграла китайский «Куньлунь» со счетом 2:1. В концовке первого периода Анкудинов получил дисциплинарный штраф до конца игры за атаку соперника в область шеи и головы.

В среду СДК КХЛ на основании представленных материалов принял решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Югры» наказание, а также дисквалифицировать его на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу.

Ближайшие матчи «Югра» проведет дома против астанинского «Барыса» (12 октября), владивостокского «Адмирала» (14 октября) и хабаровского «Амура» (18 октября), а также сыграет на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом» (16 октября).

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