КХЛ дисквалифицировала форварда «Югры» Анкудинова на 4 игры
МОСКВА, 11 окт —
МОСКВА, 11 окт —
«Югра» 10 октября на своей арене обыграла китайский «Куньлунь» со счетом 2:1. В концовке первого периода Анкудинов получил дисциплинарный штраф до конца игры за атаку соперника в область шеи и головы.
В среду СДК КХЛ на основании представленных материалов принял решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Югры» наказание, а также дисквалифицировать его на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу.
Ближайшие матчи «Югра» проведет дома против астанинского «Барыса» (12 октября), владивостокского «Адмирала» (14 октября) и хабаровского «Амура» (18 октября), а также сыграет на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом» (16 октября).