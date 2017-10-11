КХЛ дисквалифицировала форварда «Югры» Анкудинова на 4 игры

Источник: РИА "Новости"

«Югра» 10 октября на своей арене обыграла китайский «Куньлунь» со счетом 2:1. В концовке первого периода Анкудинов получил дисциплинарный штраф до конца игры за атаку соперника в область шеи и головы.

В среду СДК КХЛ на основании представленных материалов принял решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Югры» наказание, а также дисквалифицировать его на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу.