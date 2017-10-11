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16:00 (мск), источник: Р-Спорт

Яковенко: Игрок «Авангарда» Лемтюгов не собирается завершать карьеру и рвется на лед

МОСКВА, 11 окт — Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий омского «Авангарда» Николай Лемтюгов пришел в себя, но продолжает оставаться в реанимации, хоккеист рвется на лед и заявил, что не собирается завершать карьеру, сообщил агентству «Р-Спорт» тесть 31-летнего игрока Андрей Яковенко.

«Авангард» во вторник в Омске проиграл астанинскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:4. Лемтюгов провел на льду 7 минут 28 секунд и получил травму в первом периоде. Хоккеист поступил в реанимацию с диагнозом разрыв селезенки, ему была сделана операция. В среду врач «Авангарда» Дмитрий Батушенко сообщил, что Лемтюгов остается в реанимации, его состояние стабильно.

«Николай пришел в себя, состояние стабильное, но из реанимации его выписывать еще рано, — сказал Яковенко по телефону. — Пустили только супругу, он общался только с ней. У него такой характер, что он хоть завтра готов выскочить на лед. Конечно, он будет стремиться играть и заканчивать не собирается. Но сейчас на первом плане стоит здоровье и правильный процесс восстановления, никто его торопить не будет».

«Он вообще хотел бы сыграть еще в этом сезоне, врачи тоже это допускают, называя срок реабилитации в два месяца. Но на 100% сейчас никто не может сказать, как пройдет восстановление», — добавил собеседник агентства.

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