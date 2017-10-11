Яковенко: Игрок «Авангарда» Лемтюгов не собирается завершать карьеру и рвется на лед

«Авангард» во вторник в Омске проиграл астанинскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:4. Лемтюгов провел на льду 7 минут 28 секунд и получил травму в первом периоде. Хоккеист поступил в реанимацию с диагнозом разрыв селезенки, ему была сделана операция. В среду врач «Авангарда» Дмитрий Батушенко сообщил, что Лемтюгов остается в реанимации, его состояние стабильно.

«Николай пришел в себя, состояние стабильное, но из реанимации его выписывать еще рано, — сказал Яковенко по телефону. — Пустили только супругу, он общался только с ней. У него такой характер, что он хоть завтра готов выскочить на лед. Конечно, он будет стремиться играть и заканчивать не собирается. Но сейчас на первом плане стоит здоровье и правильный процесс восстановления, никто его торопить не будет».