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15:54 (мск), источник: Прессбол

Горди Дуайер: Фонтэйн и Скилли готовы на 100 процентов

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями накануне встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом» и анонсировал возвращение в состав Джастина Фонтэйна и Джека Скилли.

Источник: РИА "Новости"

Здорово вернуться на «Минск-Арену» после поездки в Москву. К нам приехала сильная команда, которая хорошо действует в атаке, хорошо играет структурно, умеет демонстрировать свою силу. Это будет отличный тест. Как и всегда, мы должны сфокусироваться на том, чтобы не позволять сопернику создавать моменты как в равных составах, так и в большинстве. У «Салавата» есть несколько звездных хоккеистов, важно отрезать их от атаки. Сегодня в состав вернутся Джастин Фонтэйн и Джек Скилли. Им пришлось пропустить несколько матчей, но они усердно работали в последнее время и готовы на 100 процентов. Думаю, их возвращение станет хорошим подспорьем для команды.

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