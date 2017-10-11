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13:40 (мск), источник: Р-Спорт

ХК «Барыс» пожелал выздоровления хоккеисту Лемтюгову, которому удалили селезенку

МОСКВА, 11 окт — Р-Спорт. Астанинский «Барыс» пожелал скорейшего выздоровления нападающему омского «Авангарда» Николаю Лемтюгову, который получил разрыв селезенки в матче чемпионата КХЛ с командой из Казахстана.

«Авангард» во вторник в Омске проиграл «Барысу» со счетом 3:4. Лемтюгов провел на льду 7 минут и 28 секунд, получив травму в первом периоде. Хоккеист поступил в реанимацию с диагнозом разрыв селезенки, ему была сделана операция. В среду врач «Авангарда» Дмитрий Батушенко сообщил, что Лемтюгов остается в реанимации, его состояние стабильно.

«С сожалением узнали, что игровой эпизод в матче “Авангард” — “Барыс” привел к травме нападающего омской команды. Игроки, тренерский штаб и все работники клуба искренне желают Николаю Лемтюгову скорейшего выздоровления. Надеемся, что в максимально сжатые сроки хоккеист полностью восстановится, вернется на площадку и будет радовать своей игрой болельщиков», — говорится в сообщении на сайте «Барыса».

Батушенко также заявил, что клуб до конца года внесет Лемтюгова в список травмированных.

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