Игроки «Автомобилиста» и «Урала» проведут благотворительный матч на льду в валенках
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Игроки «Автомобилиста» и «Урала» сыграют на льду в валенках благотворительный
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Игроки «Автомобилиста» и «Урала» сыграют на льду в валенках благотворительный
«Хоккейный клуб “Автомобилист” и футбольный клуб “Урал” проведут между собой уникальный благотворительный матч. Хоккеисты и футболисты выйдут на лед в валенках и сыграют два тайма. Один — в хоккей с мячом, а второй — в футбол», — говорится в сообщении.
Как пояснил в беседе с ТАСС
Такое мероприятие с участием профессиональных игроков пройдет впервые в истории спорта. «Стоимость билета на матч составит 100−150 рублей. Все вырученные с этой уникальной игры средства будут направлены на поддержку
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