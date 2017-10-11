Игроки «Автомобилиста» и «Урала» проведут благотворительный матч на льду в валенках

Источник: РИА "Новости"

«Хоккейный клуб “Автомобилист” и футбольный клуб “Урал” проведут между собой уникальный благотворительный матч. Хоккеисты и футболисты выйдут на лед в валенках и сыграют два тайма. Один — в хоккей с мячом, а второй — в футбол», — говорится в сообщении.

Как пояснил в беседе с ТАСС пресс-секретарь «Урала» Никита Медведевских, футболистам интересно поучаствовать в таком мероприятии, однако они пока плохо представляют, как это возможно. «В планах провести тренировку на льду в валенках, посмотреть, как игроки будут управляться с клюшкой, с мячом, смогут ли они играть в футбол на льду. Надеюсь, хоккеисты нам в этом помогут», — подчеркнул он.

Такое мероприятие с участием профессиональных игроков пройдет впервые в истории спорта. «Стоимость билета на матч составит 100−150 рублей. Все вырученные с этой уникальной игры средства будут направлены на поддержку школы-интерната “Эверест”, в которой обучаются дети с диагнозом ДЦП», — отмечается в сообщении клуба.