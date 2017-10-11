Болельщики сдают кровь для хоккеиста «Авангарда» Лемтюгова, которому удалили селезенку

Во вторник «Авангард» дома уступил «Барысу» со счетом 3:4 в матче Континентальной хоккейной лиги, Лемтюгов получил повреждение в первом периоде матча. Он получил удар в живот в результате, которого произошел разрыв селезенки. После игры спортсмен был прооперирован, ему удалили селезенку.

«Лемтюгов на данный момент находится в реанимации клинической больницы № 1 им. Кабанова под наблюдением ведущих врачей города, — рассказал врач команды Дмитрий Батушенко. — Состояние игрока после операции стабильное, осложнений нет. Уже с утра сегодняшнего дня приходили болельщики сдавать кровь, сейчас уже необходима только первая отрицательная группа. Сдать кровь можно завтра, начиная с 8 часов утра».

Также врач поделился мнением о шансах Лемтюгова продолжить полноценную карьеру после такой травмы. «Удаление селезенки встречается в хоккее, есть игроки, выступающие после такой операции. До конца года клуб внесет хоккеиста в список травмированных, будем делать все для его скорейшего выздоровления», — добавил Батушенко.