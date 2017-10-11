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09:50 (мск), источник: ТАСС

Болельщики сдают кровь для хоккеиста «Авангарда» Лемтюгова, которому удалили селезенку

ТАСС, 11 октября. Болельщики сдают кровь в помощь хоккеисту омского «Авангарда» Николаю Лемтюгову, который порвал селезенку во время матча с астанинским «Барысом» и впоследствии попал в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Во вторник «Авангард» дома уступил «Барысу» со счетом 3:4 в матче Континентальной хоккейной лиги, Лемтюгов получил повреждение в первом периоде матча. Он получил удар в живот в результате, которого произошел разрыв селезенки. После игры спортсмен был прооперирован, ему удалили селезенку.

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«Лемтюгов на данный момент находится в реанимации клинической больницы № 1 им. Кабанова под наблюдением ведущих врачей города, — рассказал врач команды Дмитрий Батушенко. — Состояние игрока после операции стабильное, осложнений нет. Уже с утра сегодняшнего дня приходили болельщики сдавать кровь, сейчас уже необходима только первая отрицательная группа. Сдать кровь можно завтра, начиная с 8 часов утра».

Также врач поделился мнением о шансах Лемтюгова продолжить полноценную карьеру после такой травмы. «Удаление селезенки встречается в хоккее, есть игроки, выступающие после такой операции. До конца года клуб внесет хоккеиста в список травмированных, будем делать все для его скорейшего выздоровления», — добавил Батушенко.

Лемтюгов подписал контракт с «Авангардом» в июле 2015 года. По итогам сезона-2016/17 он был признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков. В мае 2017 года нападающий продлил соглашение до 2019 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей в регулярном чемпионате, отметившись тремя результативными передачами.

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