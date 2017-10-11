Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Турция запретила въезд баскетболисткам клуба РФ
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас Голден Найтс0
Аризона Койотс0
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксБ2
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз4
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз6
Филадельфия Флайерз5
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс1
Чикаго Блэкхокс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс1
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина ХаррикейнзОТ1
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Ак Барс
Все события
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Сборная США не смогла пробиться на ЧМ, Панама выступит в России
Месси: Сборная Аргентины не могла пропустить ЧМ в России
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
17Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы
10Емельяненко нокаутировал дос Сантоса
10:13 (мск), источник: Р-Спорт

Лемтюгов, которому удалили селезенку, будет в списке травмированных до конца года

МОСКВА, 11 окт — Р-Спорт. Состояние нападающего омского «Авангарда» Николая Лемтюгова, который перенес операцию по удалению селезенки, остается стабильным, хоккейный клуб внесет его в список травмированных до конца года, заявил врач омичей Дмитрий Батушенко.

«Авангард» во вторник в Омске проиграл астанинскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:4. Лемтюгов провел на льду 7 минут и 28 секунд, получив травму в первом периоде. Хоккеист поступил в реанимацию с диагнозом разрыв селезенки.

«Николай Лемтюгов на данный момент находится в реанимации клинической больницы № 1 им. Кабанова под наблюдением ведущих врачей города. Состояние игрока после операции стабильное, осложнений нет. Уже с утра сегодняшнего дня приходили болельщики сдавать кровь, сейчас уже необходима только первая отрицательная группа», — сказал Батушенко, которого цитирует официальный сайт «Авангарда».

«Николаю удалили селезенку. Подобная травма встречается в хоккее, есть игроки, выступающие после такой операции. До конца года клуб внесет хоккеиста в список травмированных, будем делать все для его скорейшего выздоровления», — добавил он.

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
Уругвай и Колумбия отобрались на ЧМ-2018, чилийцы не пробились
Сборная США не смогла пробиться на ЧМ, Панама выступит в России
Месси: Сборная Аргентины не могла пропустить ЧМ в России
Сборная Португалии отобралась на чемпионат мира по футболу
Шайба Анисимова помогла «Чикаго» победить «Монреаль» в НХЛ
Фуркад — Губерниеву: Устал от ваших ложных утверждений
Новости
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь