Лемтюгов, которому удалили селезенку, будет в списке травмированных до конца года

«Авангард» во вторник в Омске проиграл астанинскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:4. Лемтюгов провел на льду 7 минут и 28 секунд, получив травму в первом периоде. Хоккеист поступил в реанимацию с диагнозом разрыв селезенки.

«Николай Лемтюгов на данный момент находится в реанимации клинической больницы № 1 им. Кабанова под наблюдением ведущих врачей города. Состояние игрока после операции стабильное, осложнений нет. Уже с утра сегодняшнего дня приходили болельщики сдавать кровь, сейчас уже необходима только первая отрицательная группа», — сказал Батушенко, которого цитирует официальный сайт «Авангарда».