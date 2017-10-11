Главный тренер «Барыса» рассказал о сроках возвращения Даллмэна и Доуса на лед

— Евгений Геннадьевич, некоторые фанаты подняли панику, когда мы опубликовали состав. По какой же причине там не было Доуса и Даллмэна?
— У ребят небольшие повреждения. Думаю, что в ближайшем матче они выйдут на лед. Но мы всегда говорили, что у нас лидером может и должен стать каждый игрок. И сегодня ребята отыграли потрясающий матч, особенно в плане самоотверженности и самоотдачи. Кроме того, забили классные и красивые голы. Почти нет претензий по дисциплине. Нам удалось избавиться от ненужных удалений, лишь в конце матча, конечно, немного допустили нарушений. Но стало намного лучше, чем в последних матчах. Парни прогрессируют и это здорово. Не будем останавливаться на достигнутом, немного восстановимся и будем готовиться к матчу с «Югрой». Что же до болельщиков, которые заранее имеют пораженческие настроения. Хочу сказать, что у нас очень классная команда. Если кто-то из ребят выбывает из-за травмы или болезни, то остальные бьются и за себя, и за них. И победа над таким сильным соперником, как «Авангард», подтверждает это. Наши ребята выдали сильный и потрясающий матч.
— Все мы долго ждали шайбы от Павла Акользина.
— Это был вопрос времени. Видя его самоотдачу, переживания, старания и работу, мы понимали, что он очень хочет забить гол и своего добьётся. Паша создавал много моментов, где-то не хватало немного, чтобы забросить. Однако он не опускал рук и продолжал работать. Молодец! Мы надеемся, что он продолжит работать в том же духе и будет забивать еще чаще.
— Сегодня функции капитана выполнял Максим Семёнов, попутно отметивший большой юбилей — 500 матчей в КХЛ. Каким профессионалом нужно быть, чтобы добраться до такой отметки?
— Нужно уважать свой труд, свою профессию, готовиться к каждому матчу. Максим является настоящим профессионалом, командный игрок, имеющий большое значение для «Барыса».
— Что скажете по поводу работы измененного первого звена в матче с «Авангардом»?
— Костю Пушкарева мы пробовали в минувшем плей-офф, когда у нас не играл Брендон Боченски. Он здорово вписался тогда. Сегодня это сочетание классно отыграло, ребята забросили две шайбы.
— Есть точное понимание по возвращению Доуса и Даллмэна?
— Да, в ближайших матчах их увидим. Возможно, кого-то раньше, кого-то немного позже. Но в самое ближайшее время.