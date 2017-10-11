Главный тренер «Барыса» рассказал о сроках возвращения Даллмэна и Доуса на лед

— Евгений Геннадьевич, некоторые фанаты подняли панику, когда мы опубликовали состав. По какой же причине там не было Доуса и Даллмэна?

— У ребят небольшие повреждения. Думаю, что в ближайшем матче они выйдут на лед. Но мы всегда говорили, что у нас лидером может и должен стать каждый игрок. И сегодня ребята отыграли потрясающий матч, особенно в плане самоотверженности и самоотдачи. Кроме того, забили классные и красивые голы. Почти нет претензий по дисциплине. Нам удалось избавиться от ненужных удалений, лишь в конце матча, конечно, немного допустили нарушений. Но стало намного лучше, чем в последних матчах. Парни прогрессируют и это здорово. Не будем останавливаться на достигнутом, немного восстановимся и будем готовиться к матчу с «Югрой». Что же до болельщиков, которые заранее имеют пораженческие настроения. Хочу сказать, что у нас очень классная команда. Если кто-то из ребят выбывает из-за травмы или болезни, то остальные бьются и за себя, и за них. И победа над таким сильным соперником, как «Авангард», подтверждает это. Наши ребята выдали сильный и потрясающий матч.