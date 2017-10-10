Игрок «Авангарда» порвал селезенку. Сможет ли он вернуться в хоккей?

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Рядовой матч регулярного чемпионата между «Авангардом» и «Барысом» (3:4) чуть не закончился трагедией. Абсолютно банальное столкновение у борта с защитником казахстанского клуба Александром Липиным обернулось для форварда «Ястребов» Николая Лемтюгова (на видео внизу — 13-й номер) печальными последствиями.

Таких моментов в игре сотни — не было ни высоких скоростей, ни сильного удара. Но Лемтюгов тут же согнулся пополам и поехал на скамейку запасных.

ЗАЯВЛЕНИЕ «АВАНГАРДА»

Уже через несколько часов после матча «Авангард» распространил официальное заявление по поводу этого эпизода.

Уважаемые болельщики!



Сегодня по ходу матча с «Барысом» нападающий нашей команды Николай Лемтюгов получил травму и был срочно прооперирован. Сейчас состояние хоккеиста стабильное.



Николаю Лемтюгову требуется кровь любой группы. Сдать кровь вы можете завтра с 8:00 утра в городской клинической больнице № 1 им. Кабанова по адресу ул. Перелета, 7. Обращаем ваше внимание, что перед сдачей крови нельзя употреблять алкоголь, жирную и острую пищу.

СЛОВА ШАЛАЕВА

Специально для «СЭ» ситуацию прокомментировал президент «Авангарда» Владимир Шалаев:

— Жизни Николая ничего не угрожает, — отметил Шалаев. — Он пребывает в стабильном состоянии, сейчас находится в реанимации, все послеоперационные показатели хорошие. Порвали селезенку после удара в живот. Дождемся завтрашнего дня, когда врач сделает заключение по его здоровью.

ПРИЧИНЫ

Скорее всего, у Лемтюгова изначально было с селезенкой что-то не так: слишком уж безобидным был игровой эпизод. Разрыв этого органа — довольно распространенное повреждение, которое случается после падений с высоты, попадания в какие-то катастрофы.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

В хоккейном мире хватает предшественников Лемтюгова, которым также удаляли селезенку. Среди них знаменитый шведский форвард Петер Форсберг, защитник ЦСКА Алексей Марченко, нападающий «Динамо», «Торонто» и «Спартака», а ныне тренер Николай Борщевский.

Приведем заметку из «СЭ» от 11 мая 2001 года:

После седьмого матча серии «Колорадо» — «Лос-Анджелес» форвард «Эвеланш» Петер Форсберг пожаловался на боли в животе и предположил, что выпил слишком много воды. Но уже через полчаса после того, как команда собралась на празднование победы в одном из денверских ресторанов, швед оказался в госпитале на операционном столе. Причина — разрыв селезенки и связанное с этим внутреннее кровотечение.



В результате продолжавшейся два часа операции Форсбергу удалили селезенку. Врачи предполагают, что хоккеист уже к следующему сезону сможет полностью восстановиться и продолжить карьеру в НХЛ.



«Организм может функционировать и без селезенки, поэтому я не вижу никаких ограничений для Петера, которые были бы связаны с операцией», — сказал доктор команды Дэвид Меллман.



Врач также добавил, что Форсберг получил эту тяжелую травму во время решающего матча с «Колорадо», но, что удивительно, — неизвестно, в какой момент.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Пример Форсберга, да и других хоккеистов, показывает: при оказании своевременной медицинской помощи (если ее не предоставить, пациент может умереть от потери крови) и грамотном восстановлении серьезных препятствий для возвращения в спорт, нет. Вероятно, Лемтюгову придется пропустить несколько месяцев (по сути, оставшуюся часть сезона), но крест на карьере 31-летнего форварда ставить не стоит.