Игрок «Авангарда» порвал селезенку. Сможет ли он вернуться в хоккей?
Жизни Николая Лемтюгова ничего не угрожает.
Жизни Николая Лемтюгова ничего не угрожает.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Рядовой матч регулярного чемпионата между «Авангардом» и «Барысом» (3:4) чуть не закончился трагедией. Абсолютно банальное столкновение у борта с защитником казахстанского клуба Александром Липиным обернулось для форварда «Ястребов» Николая Лемтюгова (на видео внизу — 13-й номер) печальными последствиями.
Таких моментов в игре сотни — не было ни высоких скоростей, ни сильного удара. Но Лемтюгов тут же согнулся пополам и поехал на скамейку запасных.
ЗАЯВЛЕНИЕ «АВАНГАРДА»
Уже через несколько часов после матча «Авангард» распространил официальное заявление по поводу этого эпизода.
Уважаемые болельщики!
Сегодня по ходу матча с «Барысом» нападающий нашей команды Николай Лемтюгов получил травму и был срочно прооперирован. Сейчас состояние хоккеиста стабильное.
Николаю Лемтюгову требуется кровь любой группы. Сдать кровь вы можете завтра с 8:00 утра в городской клинической больнице № 1 им. Кабанова по адресу ул. Перелета, 7. Обращаем ваше внимание, что перед сдачей крови нельзя употреблять алкоголь, жирную и острую пищу.
СЛОВА ШАЛАЕВА
Специально для «СЭ» ситуацию прокомментировал президент «Авангарда» Владимир Шалаев:
— Жизни Николая ничего не угрожает, — отметил Шалаев. — Он пребывает в стабильном состоянии, сейчас находится в реанимации, все послеоперационные показатели хорошие. Порвали селезенку после удара в живот. Дождемся завтрашнего дня, когда врач сделает заключение по его здоровью.
ПРИЧИНЫ
Скорее всего, у Лемтюгова изначально было с селезенкой
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
В хоккейном мире хватает предшественников Лемтюгова, которым также удаляли селезенку. Среди них знаменитый шведский форвард Петер Форсберг, защитник ЦСКА Алексей Марченко, нападающий «Динамо», «Торонто» и «Спартака», а ныне тренер Николай Борщевский.
Приведем заметку из «СЭ» от 11 мая 2001 года:
После седьмого матча серии «Колорадо» — «Лос-Анджелес» форвард «Эвеланш» Петер Форсберг пожаловался на боли в животе и предположил, что выпил слишком много воды. Но уже через полчаса после того, как команда собралась на празднование победы в одном из денверских ресторанов, швед оказался в госпитале на операционном столе. Причина — разрыв селезенки и связанное с этим внутреннее кровотечение.
В результате продолжавшейся два часа операции Форсбергу удалили селезенку. Врачи предполагают, что хоккеист уже к следующему сезону сможет полностью восстановиться и продолжить карьеру в НХЛ.
«Организм может функционировать и без селезенки, поэтому я не вижу никаких ограничений для Петера, которые были бы связаны с операцией», — сказал доктор команды Дэвид Меллман.
Врач также добавил, что Форсберг получил эту тяжелую травму во время решающего матча с «Колорадо», но, что удивительно, — неизвестно, в какой момент.
ПОСЛЕДСТВИЯ
Пример Форсберга, да и других хоккеистов, показывает: при оказании своевременной медицинской помощи (если ее не предоставить, пациент может умереть от потери крови) и грамотном восстановлении серьезных препятствий для возвращения в спорт, нет. Вероятно, Лемтюгову придется пропустить несколько месяцев (по сути, оставшуюся часть сезона), но крест на карьере 31-летнего форварда ставить не стоит.
Другое дело, что потеря селезенки имеет реальные последствия: придется пить специальные препараты, чистить кровь, иммунитет падает, и любое восстановление будет идти замедленными темпами.