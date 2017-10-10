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20:11 (мск), источник: Р-Спорт

Сушинский: Чемпионат КХЛ из-за СКА никому неинтересен, кроме жителей Санкт-Петербурга

Чемпионат КХЛ в нынешнем сезоне интересен для жителей Санкт-Петербурга и болельщиков лидирующего СКА, но не для болельщиков остальных клубов, считает экс-капитан петербургских армейцев чемпион мира в составе сборной России по хоккею Максим Сушинский.

Источник: РИА "Новости"

СКА в понедельник в Москве обыграл столичный «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0, доведя свою рекордную победную серию на старте сезона до 20 встреч подряд. В регулярном чемпионате КХЛ в нынешнем сезоне 56 матчей.

«Я думаю, что он (чемпионат КХЛ) никому неинтересен. Для питерцев это очень интересно, но для остальных, конечно, неинтересно. 20 игр выигрывать подряд, а я думаю, что эта серия будет продолжаться и продолжаться. В лучшем случае для остальных СКА 2 или 3 игры проиграет за весь сезон. У СКА состав намного сбалансированнее и лучше, чем у всех остальных», — сказал Сушинский агентству «Р-Спорт» по телефону.

Собеседник агентства считает, что никто не сможет бросить вызов команде Олега Знарка в текущем сезоне. «Шансов нет ни у кого. Четыре звена есть у СКА, а пятое звено из сборников еще сидит на трибуне. У всех остальных команд есть по полтора звена, у ЦСКА (Москва) и “Йокерита” (Хельсинки) еще “скребутся” какие-то игроки, а у остальных вообще никого нет. Нам повезло, что эта команда СКА в Питере играет», — резюмировал Сушинский.

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