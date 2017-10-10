Сушинский: Чемпионат КХЛ из-за СКА никому неинтересен, кроме жителей Санкт-Петербурга

Источник: РИА "Новости"

СКА в понедельник в Москве обыграл столичный «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0, доведя свою рекордную победную серию на старте сезона до 20 встреч подряд. В регулярном чемпионате КХЛ в нынешнем сезоне 56 матчей.

«Я думаю, что он (чемпионат КХЛ) никому неинтересен. Для питерцев это очень интересно, но для остальных, конечно, неинтересно. 20 игр выигрывать подряд, а я думаю, что эта серия будет продолжаться и продолжаться. В лучшем случае для остальных СКА 2 или 3 игры проиграет за весь сезон. У СКА состав намного сбалансированнее и лучше, чем у всех остальных», — сказал Сушинский агентству «Р-Спорт» по телефону.