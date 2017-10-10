Сушинский: Чемпионат КХЛ из-за СКА никому неинтересен, кроме жителей Санкт-Петербурга
Чемпионат КХЛ в нынешнем сезоне интересен для жителей
Чемпионат КХЛ в нынешнем сезоне интересен для жителей
СКА в понедельник в Москве обыграл столичный «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0, доведя свою рекордную победную серию на старте сезона до 20 встреч подряд. В регулярном чемпионате КХЛ в нынешнем сезоне 56 матчей.
«Я думаю, что он (чемпионат КХЛ) никому неинтересен. Для питерцев это очень интересно, но для остальных, конечно, неинтересно. 20 игр выигрывать подряд, а я думаю, что эта серия будет продолжаться и продолжаться. В лучшем случае для остальных СКА 2 или 3 игры проиграет за весь сезон. У СКА состав намного сбалансированнее и лучше, чем у всех остальных», — сказал Сушинский агентству «Р-Спорт» по телефону.
Собеседник агентства считает, что никто не сможет бросить вызов команде Олега Знарка в текущем сезоне. «Шансов нет ни у кого. Четыре звена есть у СКА, а пятое звено из сборников еще сидит на трибуне. У всех остальных команд есть по полтора звена, у ЦСКА (Москва) и “Йокерита” (Хельсинки) еще “скребутся”