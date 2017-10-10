«Барыс» обыграл «Авангард» без Доуса и Даллмэна

Источник: Vesti.kz

Подопечные Евгения Корешкова в Омске встречались с местным «Авангардом» и выиграли со счетом 4:3 (0:2, 2:1, 1:1).

В первом периоде хоккеисты «Барыса» забили сопернику две шайбы — отличились Никита Михайлис (`5) и Павел Акользин (`13). В начале второй 20-минутки закрепил успех астанчан Мэттью Фрэттин (`24).

Ко второму перерыву хозяева сократили разрыв до минимума, забросив в ворота Хенрика Карлссона две шайбы. На 55-й минуте Фрэттин оформил дубль. Омичи спустя всего минуту вновь сократили отставание до одной шайбы, но перевести игру в овертайм не успели. Подробную статистику матча можно посмотреть здесь.

Отметим, что этот матч пропускали лидеры «Барыса» Найджел Доус, Кевин Даллмэн и Даррен Диц, которые восстанавливаются от травм.