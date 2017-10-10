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19:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» обыграл «Авангард» без Доуса и Даллмэна

ХК «Барыс» одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz

Подопечные Евгения Корешкова в Омске встречались с местным «Авангардом» и выиграли со счетом 4:3 (0:2, 2:1, 1:1).

В первом периоде хоккеисты «Барыса» забили сопернику две шайбы — отличились Никита Михайлис (`5) и Павел Акользин (`13). В начале второй 20-минутки закрепил успех астанчан Мэттью Фрэттин (`24).

Ко второму перерыву хозяева сократили разрыв до минимума, забросив в ворота Хенрика Карлссона две шайбы. На 55-й минуте Фрэттин оформил дубль. Омичи спустя всего минуту вновь сократили отставание до одной шайбы, но перевести игру в овертайм не успели. Подробную статистику матча можно посмотреть здесь.

Отметим, что этот матч пропускали лидеры «Барыса» Найджел Доус, Кевин Даллмэн и Даррен Диц, которые восстанавливаются от травм.

Следующий матч «Барыс» проведет 12 октября в Ханты-Мансийске против «Югры».

Авангард 3:4
(0:2, 2:1, 1:1)
Барыс
10.10.2017, 16:00 Регулярный чемпионат "Арена Омск"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Евгений Корешков
Вратари
Доминик Фурх 58:26 (Д. Фурх 59:44-59:50) Хенрик Карлссон
1-й период
02:49 Виталий Меньшиков
Никита Михайлис (Р. Савченко, П. Акользин) 04:50
Павел Акользин (В. Маркелов, А. Сагадеев) 12:16
17:18 Евгений Медведев
2-й период
Мэтт Фраттин (Л. Вей, Дж. Сауторн) 23:30
27:34 Максим Березин
32:32 Андре Петерссон (Е. Мартынов, А. Пережогин)
37:23 Петр Хохряков (Д. Кугрышев)
39:56 Александр Пережогин
3-й период
Линден Вей 52:41
Мэтт Фраттин (Л. Вей, А. Маклюков) 54:52
55:50 Евгений Медведев (А. Пережогин)
Константин Пушкарев 56:54
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Главный судья Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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