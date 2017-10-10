«Барыс» обыграл «Авангард» без Доуса и Даллмэна
ХК «Барыс» одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
ХК «Барыс» одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Евгения Корешкова в Омске встречались с местным «Авангардом» и выиграли со счетом 4:3 (0:2, 2:1, 1:1).
В первом периоде хоккеисты «Барыса» забили сопернику две шайбы — отличились Никита Михайлис (`5) и Павел Акользин (`13). В начале второй 20-минутки закрепил успех астанчан Мэттью Фрэттин (`24).
Ко второму перерыву хозяева сократили разрыв до минимума, забросив в ворота Хенрика Карлссона две шайбы. На 55-й минуте Фрэттин оформил дубль. Омичи спустя всего минуту вновь сократили отставание до одной шайбы, но перевести игру в овертайм не успели. Подробную статистику матча можно посмотреть здесь.
Отметим, что этот матч пропускали лидеры «Барыса» Найджел Доус, Кевин Даллмэн и Даррен Диц, которые восстанавливаются от травм.
Следующий матч «Барыс» проведет 12 октября в
|Андрей Скабелка
|Евгений Корешков
|Доминик Фурх 58:26 (Д. Фурх 59:44-59:50)
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|02:49
|Виталий Меньшиков
|Никита Михайлис (Р. Савченко, П. Акользин)
|04:50
|Павел Акользин (В. Маркелов, А. Сагадеев)
|12:16
|17:18
|Евгений Медведев
|2-й период
|Мэтт Фраттин (Л. Вей, Дж. Сауторн)
|23:30
|27:34
|Максим Березин
|32:32
|Андре Петерссон (Е. Мартынов, А. Пережогин)
|37:23
|Петр Хохряков (Д. Кугрышев)
|39:56
|Александр Пережогин
|3-й период
|Линден Вей
|52:41
|Мэтт Фраттин (Л. Вей, А. Маклюков)
|54:52
|55:50
|Евгений Медведев (А. Пережогин)
|Константин Пушкарев
|56:54
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
|Главный судья
|Виктор Спирин (Тюмень, Россия)