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18:41 (мск), источник: ТАСС

КХЛ не стала штрафовать «Адмирал» за непредоставление автобуса перед игрой с «Металлургом»

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не стала применять санкции к владивостокскому «Адмиралу» за то, что клуб не предоставил транспорт из аэропорта в гостиницу для представителей магнитогорского «Металлурга» перед матчем регулярного чемпионата во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Матч между «Адмиралом» и «Металлургом» состоялся во Владивостоке в воскресенье и завершился победой гостей со счетом 3:1. По прилету во Владивосток тренерский штаб, хоккеистов и персонал магнитогорской команды не встретил специальный транспорт, из-за чего они были вынуждены добираться до гостиницы на такси. Позднее «Металлург» попросил КХЛ изучить данную ситуацию.

«Адмирал» прислал в КХЛ разъяснение по поводу отсутствия автобуса для встречи команды «Металлург» 7 октября 2017 года в аэропорту Владивостока. Согласно объяснениям, автобус опоздал в аэропорт из-за проверки сотрудниками ДПС. «Адмирал» принес официальные извинения «Металлургу». КХЛ, изучив обстоятельства дела, приняла решение не применять к «Адмиралу» штрафных санкций, предусмотренных регламентом, — говорится в сообщении.

Согласно подпункту 1.8 пункта 1 статьи 54 главы 9 Спортивного регламента КХЛ, клуб-хозяин должен исполнить обязанности по бесплатному обеспечению условий для команды гостей, куда входит предоставление автобуса для проезда с вокзала (из аэропорта) в гостиницу и обратно. В случае нарушения указанных условий на клуб налагается штраф в размере 100 тыс. рублей, в случае повторного нарушения — 200 тыс. рублей.

Адмирал 1:3
(0:2, 0:0, 1:1)
Металлург Мг
8.10.2017, 10:00 Зрители: 5491 Регулярный чемпионат "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Александр Андриевский Илья Воробьев
Вратари
Игорь Бобков 41:43 (Н. Серебряков 41:43-42:05, И. Бобков 42:05-48:52, И. Бобков 58:55-59:13, И. Бобков 59:40) Илья Самсонов
1-й период
10:56 Оскар Бартулис
10:56 Оскар Бартулис
12:17 Самвел Мнацян
Сергей Мозякин (Ян Коварж, Т. Филиппи) 12:22
Томаш Филиппи (М. Эллисон) 13:30
3-й период
42:05 Назир Гичибеков
42:05 Назир Гичибеков
Никита Пивцакин 42:05
Евгений Бирюков 50:04
52:15 Павел Махановский (В. Бутузов, Д. Саюстов)
Евгений Бирюков 52:34
56:02 Максим Казаков
56:02 Максим Казаков
Ник Шос п.в. 59:40
Статистика
22 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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