КХЛ не стала штрафовать «Адмирал» за непредоставление автобуса перед игрой с «Металлургом»

Источник: РИА "Новости"

Матч между «Адмиралом» и «Металлургом» состоялся во Владивостоке в воскресенье и завершился победой гостей со счетом 3:1. По прилету во Владивосток тренерский штаб, хоккеистов и персонал магнитогорской команды не встретил специальный транспорт, из-за чего они были вынуждены добираться до гостиницы на такси. Позднее «Металлург» попросил КХЛ изучить данную ситуацию.

«Адмирал» прислал в КХЛ разъяснение по поводу отсутствия автобуса для встречи команды «Металлург» 7 октября 2017 года в аэропорту Владивостока. Согласно объяснениям, автобус опоздал в аэропорт из-за проверки сотрудниками ДПС. «Адмирал» принес официальные извинения «Металлургу». КХЛ, изучив обстоятельства дела, приняла решение не применять к «Адмиралу» штрафных санкций, предусмотренных регламентом, — говорится в сообщении.