Болельщик казанского «Рубина» Дмитрий Корчагин стал самой обсуждаемой персоной перед товарищеским матчем сборных России и Ирана.
Доус и Даллмэн пропустят матч «Барыса» против «Авангарда»
Начало игры в Омске в 19:00.
Начало игры в Омске в 19:00.
Капитан «Барыса», нападающий Найджел Доус и защитник Кевин Даллмэн пропустят матч против «Авангарда». Как сообщается на сайте казахстанского клуба, у обоих хоккеистов небольшие повреждения.
Полностью состав «Барыса» на матч выглядит следующим образом:
Вратарь: Карлссон (Кудрявцев);.
Семенов — Сауторн, Фрэттин — Вей — Пушкарёв;.
Липин — Шалапов, Жайлауов —
Маклюков — Полохов, Михайлис — Гурков — Старченко;.
Савченко — Орехов, Акользин — Сагадеев — Маркелов.
Напомним, матч пройдет в Омске и по времени Астаны начнется в 19:00.