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16:29 (мск), источник: Vesti.kz

Доус и Даллмэн пропустят матч «Барыса» против «Авангарда»

Начало игры в Омске в 19:00.

Капитан «Барыса», нападающий Найджел Доус и защитник Кевин Даллмэн пропустят матч против «Авангарда». Как сообщается на сайте казахстанского клуба, у обоих хоккеистов небольшие повреждения.

Полностью состав «Барыса» на матч выглядит следующим образом:

Вратарь: Карлссон (Кудрявцев);.

Семенов — Сауторн, Фрэттин — Вей — Пушкарёв;.

Липин — Шалапов, Жайлауов — Сен-Пьер — Никулин;.

Маклюков — Полохов, Михайлис — Гурков — Старченко;.

Савченко — Орехов, Акользин — Сагадеев — Маркелов.

Напомним, матч пройдет в Омске и по времени Астаны начнется в 19:00.

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