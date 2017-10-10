Самая известная российская спортсменка прекрасно одета всегда, даже в пылу борьбы на кортах
«Амур» прервал четырехматчевую победную серию «Магнитки»
МОСКВА, 10 окт —
МОСКВА, 10 окт —
Встреча, состоявшаяся в Хабаровске, завершилась со счетом 5:4 (0:1, 2:3, 2:0, 1:0). В составе хозяев отличились Александр Фролов (29-я минута), Владислав Ушенин (31), Томаш Зогорна (43), Вячеслав Ушенин (51) и Ян Коларж (61), у гостей — Оскар Осала (17), Томаш Филиппи (27), Сергей Терещенко (34) и Владислав Калетник (35).
Для нападающего «Магнитки» Сергея Мозякина матч с «Амуром» стал 950-м в чемпионатах России.
«Амур» 14 октября сыграет в Омске с «Авангардом», «Магнитка» в этот же день примет подмосковный «Витязь».
|Амур
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5:4 ОТ
(0:1, 2:3, 2:0)
|Металлург Мг
|Андрей Мартемьянов
|Илья Воробьев
|Юха Метсола
|Илья Самсонов 50:05 (В. Кошечкин 50:05)
|1-й период
|14:15
|Богдан Потехин
|Оскар Осала (Г. Дронов, М. Эллисон)
|16:14
|2-й период
|Антон Шенфельд
|20:59
|Томаш Филиппи (В. Калетник, С. Терещенко)
|26:13
|Антон Шенфельд
|27:10
|28:55
|Александр Фролов (М. Кондратьев)
|30:48
|Владислав Ушенин (Н. Аверин, Вяч. Ушенин)
|31:51
|Ян I Коларж
|Сергей Терещенко (Н. Шос, О. Осала)
|33:25
|Владислав Калетник (Т. Филиппи, Г. Дронов)
|34:42
|3-й период
|42:28
|Томаш Зогорна (О. Ли)
|45:02
|Олег Ли
|50:05
|Вячеслав Ушенин
|Овертайм
|60:21
|Ян I Коларж (К. Рассказов)
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)