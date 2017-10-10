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15:50 (мск), источник: Р-Спорт

«Амур» прервал четырехматчевую победную серию «Магнитки»

МОСКВА, 10 окт — Р-Спорт. Хабаровский «Амур» в овертайме нанес поражение магнитогорскому «Металлургу», прервав четырехматчевую победную серию уральской команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Хабаровске, завершилась со счетом 5:4 (0:1, 2:3, 2:0, 1:0). В составе хозяев отличились Александр Фролов (29-я минута), Владислав Ушенин (31), Томаш Зогорна (43), Вячеслав Ушенин (51) и Ян Коларж (61), у гостей — Оскар Осала (17), Томаш Филиппи (27), Сергей Терещенко (34) и Владислав Калетник (35).

Для нападающего «Магнитки» Сергея Мозякина матч с «Амуром» стал 950-м в чемпионатах России.

«Амур» 14 октября сыграет в Омске с «Авангардом», «Магнитка» в этот же день примет подмосковный «Витязь».

Амур 5:4 ОТ
(0:1, 2:3, 2:0)
Металлург Мг
10.10.2017, 12:30 Зрители: 6418 Регулярный чемпионат "Платинум Арена"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Илья Воробьев
Вратари
Юха Метсола Илья Самсонов 50:05 (В. Кошечкин 50:05)
1-й период
14:15 Богдан Потехин
Оскар Осала (Г. Дронов, М. Эллисон) 16:14
2-й период
Антон Шенфельд 20:59
Томаш Филиппи (В. Калетник, С. Терещенко) 26:13
Антон Шенфельд 27:10
28:55 Александр Фролов (М. Кондратьев)
30:48 Владислав Ушенин (Н. Аверин, Вяч. Ушенин)
31:51 Ян I Коларж
Сергей Терещенко (Н. Шос, О. Осала) 33:25
Владислав Калетник (Т. Филиппи, Г. Дронов) 34:42
3-й период
42:28 Томаш Зогорна (О. Ли)
45:02 Олег Ли
50:05 Вячеслав Ушенин
Овертайм
60:21 Ян I Коларж (К. Рассказов)
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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