«Амур» прервал четырехматчевую победную серию «Магнитки»

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Хабаровске, завершилась со счетом 5:4 (0:1, 2:3, 2:0, 1:0). В составе хозяев отличились Александр Фролов (29-я минута), Владислав Ушенин (31), Томаш Зогорна (43), Вячеслав Ушенин (51) и Ян Коларж (61), у гостей — Оскар Осала (17), Томаш Филиппи (27), Сергей Терещенко (34) и Владислав Калетник (35).

Для нападающего «Магнитки» Сергея Мозякина матч с «Амуром» стал 950-м в чемпионатах России.