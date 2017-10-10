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10:57 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Перемены в составе будут и «Адмирал» еще поборется за плей-офф — Камил Гаджиев

Генеральный директор клуба заверил, что ближайший месяц команду будет возглавлять Фредрик Стиллман.

Владивосток, 10 октября, PrimaMedia.

В ближайший месяц вместо подавшего в отставку Александра Андриевского возглавлять ХК «Адмирал» будет шведский специалист Фредрик Стиллман. Об этом корр. ИА PrimaMedia в эксклюзивном интервью рассказал генеральный директор команды Камил Гаджиев. Также он отметил, что в данный момент круг претендентов на пост главного тренера приморской команды не определен, а вот составе команды в скором времени возможны перемены, в первую очередь в нападении.

— Может быть, уже известен круг претендентов на пост главного тренера «Адмирала»? Это будет иностранный специалист или российский?

— На данный момент роль главного тренера будет выполнять помощник Александра Андриевского Фредрик Стиллман. Посмотрим, как при нем будет играть команда. Планируем, что в течение месяца примем окончательное решение по кандидатуре наставника коллектива.

— Чьи кандидатуры успели обсудить?

— Мы не расставались с Андриевским, потому что нашли другую кандидатуру. Причина расставания была в неудовлетворительных результатах команды, данная необходимость созрела. На данный момент кандидатур нет, и все наши ожидания связаны с работой Фредрика Стиллмана.

— То есть поиски нового наставника не начались?

— Нет, в этом направлении мы даже не думали.

— Когда появилось решение об отставке Андриевского?

— Если говорить прямо, то в последнее время оно созревало, потому что команда плохо начала чемпионат, но затем ситуация более менее выправилась. Сейчас же очевидно, что «Адмирал» находится не на том месте в турнирной таблице, на которое мы все, в первую очередь болельщики, рассчитывали. А последняя домашняя серия стала ключевой в части принятия решения, поэтому сейчас команду тренирует Фредрик.

— Александр Андриевский сам написал заявление об отставке, или его уволили?

— Скажем так, что мы услышали друг друга.

— Как в целом оцениваете перспективы шведского специалиста?

— Фредрик давно в команде, он всегда был очень полезен, его основное амплуа — работа с защитой, он прошел шведскую школу хоккея, словом, профессионал своего дела. У них была хорошая связка с Андриевским.

— Еще какие-то тренерские перестановки в команде планируются?

— Нет, среди тренеров перестановок пока не будет. А вот составе, вероятно, мы изменения увидим. В данный момент игроки не оправдывают возложенных на них ожиданий.

— В этом году была сделана ставка на молодежь, но она не сыграла. Состав покинут молодые хоккеисты?

— Не только они, легионеры не оправдывают наших ожиданий. Иностранцы должны набирать очки и приносить пользу команду. В нападении у нас точно все плохо, нужны перемены.

— Ровно год назад связка нападающих Ткачев — Саболич считалась едва ли не самой опасной в КХЛ. Почему в этом сезоне Андриевский принял решение ставить хоккеистов в разные звенья?

— Я не приказывал Андриевскому в части выбора состава. Ему виднее было, кто с кем должен был играть, но в итоге результат неудовлетворительный. Это говорит о том, что, наверняка, не со всеми решениями мы угадали.

— Как сейчас оцениваете микроклимат в команде? Как игроки восприняли отставку Андриевского, ведь не секрет, что он пользовался у хоккеистов огромным доверием и уважением.

— Атмосфера в команде рабочая, «Адмирал» в этом году еще побьется.

— На данный момент какие задачи стоят перед Фредриком Сталлманом?

— Первостепенная задача — перевернуть ситуацию в коллективе, уйти с занимаемого места в турнирной таблице и попасть в зону плей-офф. Владивостокский болельщик привык, что «Адмирал» выходит в плей-офф. В принципе — это задача для любого клуба — играть в плей-офф и радовать болельщиков. Мы очень обеспокоены тем, что в этом году в матче с «Трактором» состоялся антирекорд посещения. В прежние годы в «Фетисов Арене» практически на каждом матче был аншлаг. Ситуацию с низким посещением необходимо исправлять.

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