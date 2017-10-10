Хабаровский «Амур» обзавёлся новым нападающим
Форварда «тигры» приглядели у ярославского «Локомотива».
Форварда «тигры» приглядели у ярославского «Локомотива».
Хабаровский «Амур» и ярославский «Локомотив» совершили обмен, в результате которого карьеру в составе «тигров» продолжит 20-летний нападающий Данил Юртайкин. Клуб из Ярославля получил денежную компенсацию за игрока.
Техничный нападающий всю карьеру провёл в системе ярославского «Локомотива». Неоднократно выступал за сборную команду России на юниорском и молодёжном уровнях. Данил Юртайкин является обладателем Кубка Харламова 2016 года, бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира этого года.
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Это не первый подобный обмен «Амура» и «Локомотива» в нынешнем сезоне. РИА «Восток-Медиа» писало, что в августе этого года «тигры» приобрели Александра Калинина. Защитник сыграл в нескольких матчах за «молодёжку» и в одном за основную команду. Однако уже в начале октября хабаровчане обменяли хоккеиста обратно в ярославский клуб.
Накануне хабаровскую команду покинул чешский форвард Марек Квапил. Агентство писало, что контракт с форвардом расторгли по взаимному согласию сторон. За «тигров» он успел сыграть в 11 матчах и отличиться всего одним голом.