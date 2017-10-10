Хабаровский «Амур» обзавёлся новым нападающим

Хабаровский «Амур» и ярославский «Локомотив» совершили обмен, в результате которого карьеру в составе «тигров» продолжит 20-летний нападающий Данил Юртайкин. Клуб из Ярославля получил денежную компенсацию за игрока.

Техничный нападающий всю карьеру провёл в системе ярославского «Локомотива». Неоднократно выступал за сборную команду России на юниорском и молодёжном уровнях. Данил Юртайкин является обладателем Кубка Харламова 2016 года, бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира этого года.

Как сообщает пресс-служба ХК «Амур», ранее форвард выступал в командах системы ярославского клуба: «Рязань», «Локо» и «Локо-Юниор». В нынешнем сезоне провёл пять матчей в Молодёжной хоккейной лиге, набрал два очка. Также сыграл в семи матчах Высшей лиги и набрал восемь результативных баллов.

Это не первый подобный обмен «Амура» и «Локомотива» в нынешнем сезоне. РИА «Восток-Медиа» писало, что в августе этого года «тигры» приобрели Александра Калинина. Защитник сыграл в нескольких матчах за «молодёжку» и в одном за основную команду. Однако уже в начале октября хабаровчане обменяли хоккеиста обратно в ярославский клуб.