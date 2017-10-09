«Не дождетесь! Мы хотим на ОИ». Игроки СКА — о своей победной серии из 20 матчей
Интервью с голкипером СКА Игорем Шестеркиным и форвардом Сергеем Плотниковым после очередной победы на старте сезона.
Интервью с голкипером СКА Игорем Шестеркиным и форвардом Сергеем Плотниковым после очередной победы на старте сезона.
В понедельник СКА отметил круглую дату. Победная серия армейцев достигла ровно 20 матчей — в Москве со счетом 4:0 был повержен «Спартак». И после поединка главные герои этой встречи, в которой, кстати, не принимали участие Павел Дацюк и Патрик Херсли, поделились своим мнением о небывало удачном для КХЛ старте.
ШЕСТЕРКИН: МНЕ ПОБЕЖДАТЬ НЕ НАДОЕЛО
Голкипер СКА Игорь Шестеркин в этом матче вновь сыграл на «ноль», отразив 21 бросок.
— Какой у меня «сухарь» в сезоне? Четвертый, — без запинки ответил Игорь на первый неожиданный вопрос. А затем отбарабанил словно заранее вызубренный урок, поскольку этот текст можно зачитывать фактически после любого матча СКА. — Хорошая игра, ребята молодцы, старались. Мы забили свои голы и довели дело до победы.
— Побеждать не надоедает?
— Никогда.
— Неужели серия из двадцати матчей на вас совсем не давит?
— Абсолютно. Нам без разницы. Просто выходим на каждый отдельный матч и стараемся добиться успеха.
— В начале сезона вы менялись с Коскиненом постоянно. Сейчас стали играть чаще. В чем причина?
— Просто Микко в
— Коскинен на вас не обижается? Все же вы его в последнее время здорово потеснили.
— Посмотрите статистику внимательнее. (Посмотрели. В десяти последних матчах СКА Шестеркин защищал ворота девять раз. — Прим. Ред.).
— Кто из прежних соперников доставил СКА больше хлопот?
— Если выбирать из тех матчей, где я играл, то с «Авангардом» было очень трудно. Особенно в первом периоде (СКА выиграл матч в Омске 3:1. — Прим. Ред.).
— Чем объяснить, что общий счет в двух матчах со «Спартаком» 9:0?
— На самом деле у
— С Дергачевым, который на днях перешел из СКА в «Спартак» успели пообщаться?
— Да он с красной линии
ПЛОТНИКОВ: НЕ МОЖЕМ ВСЕХ В МОСКВУ ОТДАТЬ
Сергей Плотников отличился, открыв счет в матче. Здорово рванул к воротам «Спартака» и замкнул передачу выскочившего из штрафного бокса Михаила Мальцева через шесть секунд после того, как составы на площадке сравнялись. Но в
— Почему победили «Спартак» не 5:0, как месяц назад?
— Сколько смогли, столько и забили, — пришлось оправдываться Сергею. — «Спартак» кстати, хорошо оборонялся. В первом и третьем периоде нам реализовать моменты не позволил. Здорово, что мы на второй вышли заряженными и тогда смогли забить. Вовремя.
— Вот Дергачева передали в «Спартак» и счет стал 4:0. Может надо отправить в Москву еще нескольких игроков, и тогда счет станет равным?
— Ну мы не можем всех отдать…
Стараемся показывать свой лучший хоккей в каждой смене. Ведь впереди Олимпиада.
— Почему большинство в третьем периоде не шло? Дацюка и Херсли не хватало?
— Сочетания были несыгранные. Пришлось
— У СКА уже 20-я победу кряду, а команда по внешнему виду абсолютно спокойна. Вы просто играете в кайф?
— Да не то, что мы играем спокойно. Просто никто не считает — сколько мы там выиграли. Стараемся показывать свой лучший хоккей в каждой смене. Ведь впереди Олимпиада. И каждый из нас хочет туда попасть.
— Понимаете, что большая часть страны сейчас ждет — когда же ваша серия закончится?
— Ну… Пусть ждут!
— А реально выиграть 52 матча? (Наш коллега, видимо, имел в виду 56. Именно столько поединков каждый клуб проведет в регулярном чемпионате КХЛ — Прим. Ред.)
— Давайте я отвечу, когда у нас позади будет 51 игра, — нашелся Плотников.
— Вадим Шипачев никак не заиграет в «Лас-Вегасе», сейчас находится в АХЛ. Может ему уже домой пора?
— Нет. Вадим проводит в НХЛ только первый сезон. Нужно время на адаптацию. Думаю, что все у него будет в порядке.
|Вадим Епанчинцев
|Олег Знарок
|Никита Беспалов 31:24 (А. Трушков 31:24)
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Сергей Широков
|16:50
|2-й период
|21:07
|Сергей Плотников (Мих. Мальцев)
|23:13
|Никита Гусев (А. Барабанов, Д. Рундблад)
|28:48
|Динар Хафизуллин (С. Широков, С. Калинин)
|29:59
|Давид Рундблад (Ан. Зубарев, Н. Прохоркин)
|31:24
|34:51
|Анатолий Никонцев
|39:08
|3-й период
|49:07
|Артем Аляев
|52:22
|Вячеслав Лещенко
|57:26
|Максим Цыплаков
|12
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)