«Не дождетесь! Мы хотим на ОИ». Игроки СКА — о своей победной серии из 20 матчей

Источник: РИА "Новости"

В понедельник СКА отметил круглую дату. Победная серия армейцев достигла ровно 20 матчей — в Москве со счетом 4:0 был повержен «Спартак». И после поединка главные герои этой встречи, в которой, кстати, не принимали участие Павел Дацюк и Патрик Херсли, поделились своим мнением о небывало удачном для КХЛ старте.

ШЕСТЕРКИН: МНЕ ПОБЕЖДАТЬ НЕ НАДОЕЛО

Голкипер СКА Игорь Шестеркин в этом матче вновь сыграл на «ноль», отразив 21 бросок.

— Какой у меня «сухарь» в сезоне? Четвертый, — без запинки ответил Игорь на первый неожиданный вопрос. А затем отбарабанил словно заранее вызубренный урок, поскольку этот текст можно зачитывать фактически после любого матча СКА. — Хорошая игра, ребята молодцы, старались. Мы забили свои голы и довели дело до победы.

— Побеждать не надоедает?

— Никогда.

— Неужели серия из двадцати матчей на вас совсем не давит?

— Абсолютно. Нам без разницы. Просто выходим на каждый отдельный матч и стараемся добиться успеха.

— В начале сезона вы менялись с Коскиненом постоянно. Сейчас стали играть чаще. В чем причина?

— Просто Микко в какой-то момент заболел, и я сыграл подряд несколько матчей. А сейчас все опять пополам.

— Коскинен на вас не обижается? Все же вы его в последнее время здорово потеснили.

— Посмотрите статистику внимательнее. (Посмотрели. В десяти последних матчах СКА Шестеркин защищал ворота девять раз. — Прим. Ред.).

— Кто из прежних соперников доставил СКА больше хлопот?

— Если выбирать из тех матчей, где я играл, то с «Авангардом» было очень трудно. Особенно в первом периоде (СКА выиграл матч в Омске 3:1. — Прим. Ред.).

— Чем объяснить, что общий счет в двух матчах со «Спартаком» 9:0?

— На самом деле у красно-белых хорошая команда, боевая. У них в первом периоде были моменты, когда надо было забивать. Если бы «Спартак» был удачливее, матч для нас тяжелее сложился.

— С Дергачевым, который на днях перешел из СКА в «Спартак» успели пообщаться?

— Да он с красной линии что-то там давил на меня морально все время. Но Саша очень высокий. Я так и не услышал ничего.

ПЛОТНИКОВ: НЕ МОЖЕМ ВСЕХ В МОСКВУ ОТДАТЬ

Сергей Плотников отличился, открыв счет в матче. Здорово рванул к воротам «Спартака» и замкнул передачу выскочившего из штрафного бокса Михаила Мальцева через шесть секунд после того, как составы на площадке сравнялись. Но в микст-зоне его вместо поздравлений также ждал непростой вопрос в лоб.

— Почему победили «Спартак» не 5:0, как месяц назад?

— Сколько смогли, столько и забили, — пришлось оправдываться Сергею. — «Спартак» кстати, хорошо оборонялся. В первом и третьем периоде нам реализовать моменты не позволил. Здорово, что мы на второй вышли заряженными и тогда смогли забить. Вовремя.

— Вот Дергачева передали в «Спартак» и счет стал 4:0. Может надо отправить в Москву еще нескольких игроков, и тогда счет станет равным?

— Ну мы не можем всех отдать…

Стараемся показывать свой лучший хоккей в каждой смене. Ведь впереди Олимпиада.

— Почему большинство в третьем периоде не шло? Дацюка и Херсли не хватало?

— Сочетания были несыгранные. Пришлось что-то на ходу придумывать. Было бы времени чуть побольше, все бы получилось.

— У СКА уже 20-я победу кряду, а команда по внешнему виду абсолютно спокойна. Вы просто играете в кайф?

— Да не то, что мы играем спокойно. Просто никто не считает — сколько мы там выиграли. Стараемся показывать свой лучший хоккей в каждой смене. Ведь впереди Олимпиада. И каждый из нас хочет туда попасть.

— Понимаете, что большая часть страны сейчас ждет — когда же ваша серия закончится?

— Ну… Пусть ждут!

— А реально выиграть 52 матча? (Наш коллега, видимо, имел в виду 56. Именно столько поединков каждый клуб проведет в регулярном чемпионате КХЛ — Прим. Ред.)

— Давайте я отвечу, когда у нас позади будет 51 игра, — нашелся Плотников.