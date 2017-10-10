Екатеринбургский «Автомобилист» укрепился двумя игроками

Профессиональную карьеру Степан начал в Уфе, в составе «Толпара» он провел 204 матча, набрав 187 (56+131) очков при показателе полезности +57. В 2015 году стал лучшим ассистентом МХЛ (48 передач). На следующий сезон Степан дебютировал в КХЛ, всего за «Салават Юлаев» он отыграл 78 матчей, набрав 13 (3+10) очков. Также нападающий выступал в ВХЛ за «Торос», набрав 7 (3+4) очков. Также «Автомобилист» подписал контракт до конца сезона с Денисом Куляшом. Защитник родился 31 мая 1983 года в Омске. Профессиональную карьеру Денис начал в молодежной команде местного «Авангарда», затем перешел в ЦСКА, спустя два года защитник стал игроком московского «Динамо» на два сезона, после чего вернулся в армейский клуб, где отыграл еще два года.