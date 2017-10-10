Нижегородское «Торпедо» на своем льду уступило казанскому «Ак Барсу» со счетом 0:5

Источник: НИА-Нижний Новгород

Матч начался в равной борьбе, но в первом периоде гости преуспели при игре в большинстве. Сначала ворота Ивана Лисутина поразил Джастин Азеведо, причем на розыгрыш лишнего гостям потребовалось всего семь секунд, а через минуту казанцы увеличили разрыв в счете — отличился Василий Токранов. После этого Лисутин был заменен на Николая Молькова, который практически не имеет опыт игры на уровне КХЛ.

Ворота Молькова казанцы смогли распечатать на старте второго периода, но арбитр матч этот гол не засчитал, определив, что взятие ворот было совершено ногой. Но на пятой минуте второго периода «барсы» забросили уже по всем правилам — при реализации большинства отличился Владимир Ткачев. До конца второго периода казанцы отличились еще раз — все тот же Ткачев пробил уже Лисутина, который вернулся на лед.

В третьем периоде торпедовцы владели преимуществом, но размочить счет так и не смогли. Реальный шанс упустил Геннадий Столяров, который вышел один на один с вратарем «Ак Барса» Эмилем Гариповым, но переиграть голкипера не смог. А вот гости смогли отличиться и в пятый раз — Ткачев оформил хет-трик.