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10:27 (мск), источник: Р-Спорт

Андриевский покинул пост главного тренера «Адмирала»

МОСКВА, 10 окт — Р-Спорт. Александр Андриевский покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Адмирал», исполняющим обязанности рулевого владивостокской команды стал его помощник швед Фредрик Стиллман, сообщается на официальном сайте «Адмирала».

Источник: РИА "Новости"

Андриевский возглавил «Адмирал» перед началом сезона-2015/16 и дважды выводил команду в плей-офф КХЛ, где она оба раза уступила в первом раунде. В текущем регулярном чемпионате КХЛ «Адмирал» в 19 матчах потерпел 14 поражений и с 17 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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Стиллман, сменивший Андриевского на тренерском мостике, в качестве игрока дважды выигрывал чемпионат мира, в 1994 году стал чемпионом Олимпийских игр. Стиллман закончил карьеру хоккеиста в 2001 году, а затем приступил к работе в шведском клубе ХВ-71, где занимал посты тренера и генерального менеджера. С 2015 года Стиллман входит в тренерский штаб «Адмирала».

«Адмирал» 12 октября сыграет в Новосибирске с «Сибирью».

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