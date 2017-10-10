Андриевский покинул пост главного тренера «Адмирала»

Андриевский возглавил «Адмирал» перед началом сезона-2015/16 и дважды выводил команду в плей-офф КХЛ, где она оба раза уступила в первом раунде. В текущем регулярном чемпионате КХЛ «Адмирал» в 19 матчах потерпел 14 поражений и с 17 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Стиллман, сменивший Андриевского на тренерском мостике, в качестве игрока дважды выигрывал чемпионат мира, в 1994 году стал чемпионом Олимпийских игр. Стиллман закончил карьеру хоккеиста в 2001 году, а затем приступил к работе в шведском клубе ХВ-71, где занимал посты тренера и генерального менеджера. С 2015 года Стиллман входит в тренерский штаб «Адмирала».