Андриевский покинул пост главного тренера «Адмирала»
МОСКВА, 10 окт —
МОСКВА, 10 окт —
Андриевский возглавил «Адмирал» перед началом сезона-2015/16 и дважды выводил команду в
Стиллман, сменивший Андриевского на тренерском мостике, в качестве игрока дважды выигрывал чемпионат мира, в 1994 году стал чемпионом Олимпийских игр. Стиллман закончил карьеру хоккеиста в 2001 году, а затем приступил к работе в шведском клубе ХВ-71, где занимал посты тренера и генерального менеджера. С 2015 года Стиллман входит в тренерский штаб «Адмирала».
«Адмирал» 12 октября сыграет в Новосибирске с «Сибирью».