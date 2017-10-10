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07:40 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский «Амур» вновь попробует обыграть «Магнитку»

Матчем с магнитогорцами «тигры» завершат домашнюю серию.

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы сегодня, 10 октября, сразится за очки с магнитогорским «Металлургом». Встречей с командой Ильи Воробьёва «тигры» завершат вторую домашнюю серию игр в чемпионате КХЛ.

«Магнитка» считается грозным соперником. Команда не знает поражений уже четыре матча подряд. Двукратные обладатели Кубка Гагарина нанесли поражения нижнекамскому «Нефтехимику», тольяттинской «Ладе», пекинскому «Куньлунь Ред стар», а также владивостокскому «Адмиралу». Сейчас в копилке «Металлурга» 32 очка и четвёртое место в турнирной таблице конференции «Восток».

Встреча с «Амуром» станет рекордной для лидера «лисов» Сергея Мозякина. Матч в Хабаровске будет для него 950-м в отечественных чемпионатах. Наряду с Яном Коваржем и Мэттом Эллисоном капитан «Магнитки» является лучшим снайпером магнитогорской команды.

Хабаровский «Амур» не так давно прервал серию поражений, растянувшуюся на девять матчей. Произошло это 29 сентября в игре с московским «Динамо». Удалось «тиграм» впервые в сезоне победить дома — подопечные Андрея Мартемьянова в основное время обошли «Автомобилист» из Екатеринбурга, уступили после этого челябинскому «Трактору», а затем разгромили тольяттинскую «Ладу». Сейчас в активе клуба 20 очков, с этим «багажом» дальневосточники по-прежнему остаются на 11-й строчке турнирной таблицы в восточной конференции.

Во встрече с «Магниткой» к «Амуру» присоединится защитник Ян Коларж, который отбывал пятиматчевую дисквалификацию. Остался в строю и Александр Фролов. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ не стал лишать нападающего права принимать участие в играх, но оштрафовал за толчок соперника на борт в матче с «Ладой».

В этом сезоне хабаровчане уже обыгрывали «Магнитку» — 1 сентября «тигры» победили со счётом 3:2, поэтому в нынешней встрече попытается повторить успех, а соперники — взять реванш.

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