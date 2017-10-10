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05:40 (мск), источник: ДЕЙТА

У «Адмирала» сменился главный тренер

Андриевский уволен из «Адмирала», команду возглавил Фредрик Стиллман, сообщает Deita. ru.

За время работы в «Адмирале» Александр Андриевский 146 раз выводил нашу команду на матчи чемпионата КХЛ. 135 игр под руководством Андриевского прошли в регулярных чемпионатах, 11 — в плей-офф. Под его руководством «Адмирал» одержал 66 побед, потерпел 80 поражений, разница шайб 350−401. В гладких чемпионатах заработано 191 очко (47%). В плей-офф одержано три победы.

Андриевский — первый тренер в истории КХЛ, два сезона кряду выводивший дальневосточный клуб в плей-офф. Матч против тольяттинской «Лады» (6 октября) стал для Андриевского 250-м в КХЛ. ХК «Адмирал» благодарит Александра Леонидовича за отличную работу и желает удачи в дальнейшей карьере.

Фредрик Стиллман, сменивший Андриевского на тренерском мостике, в прошлом один из самых знаменитых и уважаемых защитников в Швеции. Дважды он выигрывал чемпионат мира (1991 и 1992 гг.), в 1994 году стал чемпионом Олимпийских игр, дважды становился вице-чемпионом мира (1994 и 1995 гг.), взял бронзу мирового первенства в 1994-м. В 1995 году выиграл золото чемпионата Швеции в составе ХВ-71. 14-й номер, под которым Фредрик играл на родине за ХВ-71, навечно исключен из обращения в клубе. Стяг с его регалиями и фотографией висит под сводами «Киннарпс Арены» в Йёнчёпинге — домашнего стадиона ХВ-71.

Напомним, увольнение Андриевского стало следствием неудачных результатов команды в текущем сезоне.

Михаил Грач.

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