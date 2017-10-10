У «Адмирала» сменился главный тренер

За время работы в «Адмирале» Александр Андриевский 146 раз выводил нашу команду на матчи чемпионата КХЛ. 135 игр под руководством Андриевского прошли в регулярных чемпионатах, 11 — в плей-офф. Под его руководством «Адмирал» одержал 66 побед, потерпел 80 поражений, разница шайб 350−401. В гладких чемпионатах заработано 191 очко (47%). В плей-офф одержано три победы.

Андриевский — первый тренер в истории КХЛ, два сезона кряду выводивший дальневосточный клуб в плей-офф. Матч против тольяттинской «Лады» (6 октября) стал для Андриевского 250-м в КХЛ. ХК «Адмирал» благодарит Александра Леонидовича за отличную работу и желает удачи в дальнейшей карьере.