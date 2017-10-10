Самая известная российская спортсменка прекрасно одета всегда, даже в пылу борьбы на кортах
У «Адмирала» сменился главный тренер
Андриевский уволен из «Адмирала», команду возглавил Фредрик Стиллман, сообщает Deita. ru.
Андриевский уволен из «Адмирала», команду возглавил Фредрик Стиллман, сообщает Deita. ru.
За время работы в «Адмирале» Александр Андриевский 146 раз выводил нашу команду на матчи чемпионата КХЛ. 135 игр под руководством Андриевского прошли в регулярных чемпионатах, 11 — в
Андриевский — первый тренер в истории КХЛ, два сезона кряду выводивший дальневосточный клуб в
Фредрик Стиллман, сменивший Андриевского на тренерском мостике, в прошлом один из самых знаменитых и уважаемых защитников в Швеции. Дважды он выигрывал чемпионат мира (1991 и 1992 гг.), в 1994 году стал чемпионом Олимпийских игр, дважды становился
Напомним, увольнение Андриевского стало следствием неудачных результатов команды в текущем сезоне.
Михаил Грач.