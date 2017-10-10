Хабаровский «Амур» распрощался с чешским форвардом
Контракт с Мареком Квапилом расторгли по обоюдному согласию сторон.
Контракт с Мареком Квапилом расторгли по обоюдному согласию сторон.
Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы расторг контракт с чешским форвардом Мареком Квапилом. За «тигров» чемпион мира отыграл 11 матчей и отличился лишь одним голом.
«Вчера контракт с Мареком Квапилом был расторгнут. Соглашение расторгли по обоюдному соглашению сторон», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель
Контракт с чешским нападающим хабаровский клуб подписал летом этого года. Соглашение с легионером было рассчитано на один год. На игрока рассчитывали как на джокера, который станет основной ударной силой «Амура», однако двукратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира 2010 года больших ожиданий не оправдал — не раскрылся в команде сразу, не отличался заброшенными шайбами. Его показатель полезности равен «-4», на счету форварда всего одно очко, ни одной голевой передачи.
Агентство писало, что в Континентальной хоккейной лиге Квапил выступал за московское «Динамо», «Северсталь», «Медвешчак» и «Нефтехимик». Легионер является победителем молодёжного чемпионата мира 2005 года. Прошлый сезон нападающий провёл в составе чешского клуба «Комета» Брно, где в 49 матчах набрал 40 очков, забросив 15 шайб и сделав 25 результативных передач. Команда Квапила стала чемпионом Экстралиги.