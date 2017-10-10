Хабаровский «Амур» распрощался с чешским форвардом

Контракт с чешским нападающим хабаровский клуб подписал летом этого года. Соглашение с легионером было рассчитано на один год. На игрока рассчитывали как на джокера, который станет основной ударной силой «Амура», однако двукратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира 2010 года больших ожиданий не оправдал — не раскрылся в команде сразу, не отличался заброшенными шайбами. Его показатель полезности равен «-4», на счету форварда всего одно очко, ни одной голевой передачи.