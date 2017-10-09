Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
9.10
Баффало Сэйбрз2
Нью-Джерси Дэвилз6
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
9.10
Бостон Брюинз0
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. НХЛ
9.10
Нью-Йорк АйлендерсБ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. КХЛ
9.10
Слован4
Сочи1
Хоккей. КХЛ
9.10
ЦСКА5
Локомотив2
Хоккей. КХЛ
9.10
Спартак0
СКА4
Хоккей. КХЛ
9.10
Торпедо НН0
Ак Барс5
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Металлург Мг
Все события
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польская полиция сутки издевались над украинкой
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СКА одержал 20-ю победу подряд в КХЛ
Румынская угроза для Поветкина. Анонс боя 15 декабря
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Куда жаловаться на шумных соседей и строителей
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
10Емельяненко нокаутировал дос Сантоса
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
9 октября, источник: Советский спорт

Олег Знарок: Это кого мы раздражаем? Надоело

После уверенной победы над «Спартаком» (4:0) главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал свою 20-ю победу на старте чемпионата КХЛ.

Источник: Советский спорт

— Получилось у нас в матче со «Спартаком» не все, — философски отметил Знарок на после матчевой пресс-конференции. — В первом периоде была равная борьба. Во втором мы немножко добавили. Забили свои голы. Вот жалко, что большинство не использовали.

— Почему в Москву не приехали Дацюк и Херсли?
— Отдыхают. С ними все нормально.

— Может, как раз из-за их отсутствия большинство и не пошло?
— У нас мастеровитая команда. Думаю, нам не игроков, а везенья не хватило. Мы должны были и этим составом в большинстве все вопросы решать.

— Шестеркин в этом сезоне защищает ворота гораздо чаще Коскинена. Это связано с временным недомоганием финна или вы стали больше доверять Игорю?
— Да я ему всегда доверял. Просто у нас в команде была ротация вратарей, чтоб они всегда были свежие. А так у нас два хороших голкипера. А кто из них играет в конкретном матче — решает тренер по вратарям Рашит Давыдов. Так заведено и в клубе, и в сборной. Он профессионал. Я давно с ним работаю и полностью доверяю.

— Есть ли тогда у Шестеркина шанс стать первым номером и в сборной?
— У всех есть шансы. Время до Олимпиады еще остается. Хотя его и немного. Мы следим за всеми. Но сейчас у нас на примете три вратаря, не буду говорить кто, на кого мы конкретно рассчитываем.

— Статус главного раздражителя КХЛ придает вашей команде дополнительную мотивацию?
— Не понял, — нахмурился Знарок. — Это мы кого-то раздражаем? Это нас мотивировать нужно? Да мы уже устали…

— Побеждать?
— Нет, отвечать на такие вопросы.

— Если бы вам на предсезонке сказали, что вы выиграете в чемпионате 20 матчей подряд. Поверили бы?
— Пожалуй, нет. В прошлом сезоне у нас был состав гораздо сильнее, чем сейчас. Я так считаю. Просто многие добавили. А мы всем даем шанс заявить о себе. Карты у ребят в руках. Вот взять опять же большинство. В прошлом сезоне у нас всегда два звена выходило на розыгрыш лишнего. А сейчас все звенья выпускаем — пусть проявляют себя.

— Следите ли вы за ситуацией Шипачева в НХЛ? Насколько высока вероятность, что Вадим вернется в СКА по ходу сезона?
— Конечно, слежу. Как и за всеми нашими ребятами. Но там не простой случай. Ведь сначала сказали, что это просто технический момент. И отчасти, так оно и есть. До конца мы еще сами не разобрались. Но ребята ему звонят, обмениваются информацией. Я то лично надеюсь, что у Вадима все будет в порядке, и он заиграет в основе «Лас-Вегаса», как и собирался.

 От чего умер Константин Сарсания. Комментарий врача
«Больше не проиграю». Уильямс назвала Шарапову маленькой сучкой после поражения
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину
Румынская угроза для Поветкина. Анонс боя 15 декабря
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
Кто претендует на «Золотой мяч»: что нужно знать о призе
Сборная Исландии пробилась на ЧМ-2018 по футболу
Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Айлендерс» в НХЛ
СМИ: «ПСЖ» подыскивает для Ди Марии команду в Китае
Новости
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь