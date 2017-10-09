Олег Знарок: Это кого мы раздражаем? Надоело
После уверенной победы над «Спартаком» (4:0) главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал свою 20-ю победу на старте чемпионата КХЛ.
После уверенной победы над «Спартаком» (4:0) главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал свою 20-ю победу на старте чемпионата КХЛ.
— Получилось у нас в матче со «Спартаком» не все, — философски отметил Знарок на после матчевой
— Почему в Москву не приехали Дацюк и Херсли?
— Отдыхают. С ними все нормально.
— Может, как раз
— У нас мастеровитая команда. Думаю, нам не игроков, а везенья не хватило. Мы должны были и этим составом в большинстве все вопросы решать.
— Шестеркин в этом сезоне защищает ворота гораздо чаще Коскинена. Это связано с временным недомоганием финна или вы стали больше доверять Игорю?
— Да я ему всегда доверял. Просто у нас в команде была ротация вратарей, чтоб они всегда были свежие. А так у нас два хороших голкипера. А кто из них играет в конкретном матче — решает тренер по вратарям Рашит Давыдов. Так заведено и в клубе, и в сборной. Он профессионал. Я давно с ним работаю и полностью доверяю.
— Есть ли тогда у Шестеркина шанс стать первым номером и в сборной?
— У всех есть шансы. Время до Олимпиады еще остается. Хотя его и немного. Мы следим за всеми. Но сейчас у нас на примете три вратаря, не буду говорить кто, на кого мы конкретно рассчитываем.
— Статус главного раздражителя КХЛ придает вашей команде дополнительную мотивацию?
— Не понял, — нахмурился Знарок. — Это мы
— Побеждать?
— Нет, отвечать на такие вопросы.
— Если бы вам на предсезонке сказали, что вы выиграете в чемпионате 20 матчей подряд. Поверили бы?
— Пожалуй, нет. В прошлом сезоне у нас был состав гораздо сильнее, чем сейчас. Я так считаю. Просто многие добавили. А мы всем даем шанс заявить о себе. Карты у ребят в руках. Вот взять опять же большинство. В прошлом сезоне у нас всегда два звена выходило на розыгрыш лишнего. А сейчас все звенья выпускаем — пусть проявляют себя.
— Следите ли вы за ситуацией Шипачева в НХЛ? Насколько высока вероятность, что Вадим вернется в СКА по ходу сезона?
— Конечно, слежу. Как и за всеми нашими ребятами. Но там не простой случай. Ведь сначала сказали, что это просто технический момент. И отчасти, так оно и есть. До конца мы еще сами не разобрались. Но ребята ему звонят, обмениваются информацией. Я то лично надеюсь, что у Вадима все будет в порядке, и он заиграет в основе «Лас-Вегаса», как и собирался.