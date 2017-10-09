Олег Знарок: Это кого мы раздражаем? Надоело

Источник: Советский спорт

— Получилось у нас в матче со «Спартаком» не все, — философски отметил Знарок на после матчевой пресс-конференции. — В первом периоде была равная борьба. Во втором мы немножко добавили. Забили свои голы. Вот жалко, что большинство не использовали.

— Почему в Москву не приехали Дацюк и Херсли?

— Отдыхают. С ними все нормально.

— Может, как раз из-за их отсутствия большинство и не пошло?

— У нас мастеровитая команда. Думаю, нам не игроков, а везенья не хватило. Мы должны были и этим составом в большинстве все вопросы решать.

— Шестеркин в этом сезоне защищает ворота гораздо чаще Коскинена. Это связано с временным недомоганием финна или вы стали больше доверять Игорю?

— Да я ему всегда доверял. Просто у нас в команде была ротация вратарей, чтоб они всегда были свежие. А так у нас два хороших голкипера. А кто из них играет в конкретном матче — решает тренер по вратарям Рашит Давыдов. Так заведено и в клубе, и в сборной. Он профессионал. Я давно с ним работаю и полностью доверяю.

— Есть ли тогда у Шестеркина шанс стать первым номером и в сборной?

— У всех есть шансы. Время до Олимпиады еще остается. Хотя его и немного. Мы следим за всеми. Но сейчас у нас на примете три вратаря, не буду говорить кто, на кого мы конкретно рассчитываем.

— Статус главного раздражителя КХЛ придает вашей команде дополнительную мотивацию?

— Не понял, — нахмурился Знарок. — Это мы кого-то раздражаем? Это нас мотивировать нужно? Да мы уже устали…

— Побеждать?

— Нет, отвечать на такие вопросы.

— Если бы вам на предсезонке сказали, что вы выиграете в чемпионате 20 матчей подряд. Поверили бы?

— Пожалуй, нет. В прошлом сезоне у нас был состав гораздо сильнее, чем сейчас. Я так считаю. Просто многие добавили. А мы всем даем шанс заявить о себе. Карты у ребят в руках. Вот взять опять же большинство. В прошлом сезоне у нас всегда два звена выходило на розыгрыш лишнего. А сейчас все звенья выпускаем — пусть проявляют себя.