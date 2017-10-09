Серия СКА продолжается. «Спартак» вытерпел почти полматча
Рекорд КХЛ по победам подряд увеличился до 20 матчей.
Рекорд КХЛ по победам подряд увеличился до 20 матчей.
Игорь ЕРОНКО
из Парка легенд
ДЕРГАЧЕВ ЗАРЖАВЕЛ
Рекордная серия продолжается. И имеет все шансы продлится еще как минимум на два матча — впереди «Сочи» и «Салават Юлаев», недавно влетевший дома СКА 1:6. За неделю с небольшим вряд ли
Перед матчем обсуждали с питерскими коллегами, что стоило бы отдать на матч «Спартаку» еще пару человек. Четыре уже есть — Комаров, Хохлачев, Юдин и Дергачев. Может, тогда было бы поинтереснее. Не ограничилось бы будничной победой на классе.
КХЛ вообще была бы лучше, если бы
КОГО СКА НУЖНО ОТДАТЬ «СПАРТАКУ»?
Наверное, СКА нужно отдать
Другой вопрос, как все это выглядит. Будто бы собственный с натяжкой
Если бы ЦСКА завел себе собственный «Спартак» и отправлял всех, кто не нужен, в условную «Ладу» или «Сибирь» — неприятия это не вызвало бы. Ну и видя то, как Хохлачев отлавливает Ковальчука на очень жесткий силовой прием на чистом льду, а Дергачев охаживает все того же Илью по ногам клюшкой в борьбе на пятаке — понимаешь, что ничего плохого в этом нет. Просто неплохо бы этот момент отрегулировать.
Единственное, что порадовало — Трушков против Шестеркина. Бывшая вратарская бригада чемпионского МХК «Спартак». Путь Александра к КХЛ занял чуть больше времени, чем у Игоря, но, судя по тому, как он начал сезон в «Химике» — он еще и догнать может своего бывшего напарника. Тем более, сам он что на год моложе.
Трушков свой отрезок провел на ноль, сделав несколько шикарных сэйвов. Шестеркин — тоже. Дружеская ничья.