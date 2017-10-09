Серия СКА продолжается. «Спартак» вытерпел почти полматча

Источник: Спорт-Экспресс

Игорь ЕРОНКО

из Парка легенд

ДЕРГАЧЕВ ЗАРЖАВЕЛ

Рекордная серия продолжается. И имеет все шансы продлится еще как минимум на два матча — впереди «Сочи» и «Салават Юлаев», недавно влетевший дома СКА 1:6. За неделю с небольшим вряд ли что-то кардинально изменится. Ну, разве что армейцы расслабятся. Как говорил спортивный директор «Трактора» Евгений Губарев, петербуржцев может обыграть разве что их собственная расхлябанность. В первом периоде встречи со «Спартаком» она в не очень выраженной форме, но присутствовала. Отсюда — превосходство красно-белых в количестве голевых моментов: 6−2. Собственно, они были впереди по этому показателю, даже когда счет стал 0:4. Просто СКА не требуется создавать кучу шансов, чтобы получить себе комфортный задел. Уровень мастерства с красно-белыми несопоставим даже в отсутствие Дацюка, которому дали отдохнуть.

Перед матчем обсуждали с питерскими коллегами, что стоило бы отдать на матч «Спартаку» еще пару человек. Четыре уже есть — Комаров, Хохлачев, Юдин и Дергачев. Может, тогда было бы поинтереснее. Не ограничилось бы будничной победой на классе.

КХЛ вообще была бы лучше, если бы топ-клубам не позволялось перезаселять собственные составы. Хохлачев в СКА не попадал в основу. В «Спартаке» — лучший бомбардир. Юдин тоже плотно сидел на «банке» в СКА. В «Спартаке» — второй по результативности защитник и третий по игровому времени. И Дергачев, появлявшийся в составе петербуржцев по праздникам, наверняка себя в Москве проявит. С хорошей стороны. Потратив немного времени на раскачку. Пока что он выглядит сильно заржавевшим. И близко нет того Дергачева, который на МЧМ зверствовал на бортах и наматывал защитников в углах. Засиделся.

КОГО СКА НУЖНО ОТДАТЬ «СПАРТАКУ»?

Наверное, СКА нужно отдать красно-белым защитников Рукавишникова и Чудинова. У них и так 12 защитников — а у «Спартака» сразу будет команда уровня плей-офф.

Другой вопрос, как все это выглядит. Будто бы собственный с натяжкой фарм-клуб, причем в той же самой лиге. Но уж лучше так, чем никак. Лучше пусть Хохлачев, Юдин и Дергачев много играют, что критически важно для роста, чем становятся, как говорил Илья Брызгалов, теоретиками, «набираясь» мастерства на трибунах.

Если бы ЦСКА завел себе собственный «Спартак» и отправлял всех, кто не нужен, в условную «Ладу» или «Сибирь» — неприятия это не вызвало бы. Ну и видя то, как Хохлачев отлавливает Ковальчука на очень жесткий силовой прием на чистом льду, а Дергачев охаживает все того же Илью по ногам клюшкой в борьбе на пятаке — понимаешь, что ничего плохого в этом нет. Просто неплохо бы этот момент отрегулировать.

Единственное, что порадовало — Трушков против Шестеркина. Бывшая вратарская бригада чемпионского МХК «Спартак». Путь Александра к КХЛ занял чуть больше времени, чем у Игоря, но, судя по тому, как он начал сезон в «Химике» — он еще и догнать может своего бывшего напарника. Тем более, сам он что на год моложе.