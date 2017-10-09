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22:53 (мск), источник: Р-Спорт

«Слован» одержал первую победу при новом тренере, обыграв «Сочи» в матче КХЛ

Хоккеисты братиславского «Слована» победили «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Братиславе, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Радек Смоленяк (32, 52), по шайбе забросили Михал Ржепик (27) и Ник Эберт (43). У сочинцев отличился Никита Щитов (55).

Для Эдуарда Занковца, который 6 октября сменил Милоша Ржигу на посту главного тренера «Слована», эта победа стала первой у руля братиславской команды.

В следующем матче 12 октября «Слован» на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Сочи» днем ранее в гостях встретится с санкт-петербургским СКА.

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