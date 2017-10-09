Зачем меняли Кудашова? Квартальнов уступил бывшей команде по всем статьям
Новый главный тренер вернулся на Ленинградский проспект в новом качестве, но лавров не снискал.
Новый главный тренер вернулся на Ленинградский проспект в новом качестве, но лавров не снискал.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из ЛДС ЦСКА
«ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ» ПОЛУНИН
В начале второго периода вратарь Александр Судницын потерял шайбу из виду, смотрел
Напомним: когда новый главный тренер «Локомотива» выиграл первый матч у «Динамо» он сказал, что с нетерпением ждет возвращения в Ярославль, чтобы потренировать команду, посмотреть, кто чего стоит и кто.
Спрашивали у него про Александра Полунина, который выбыл из состава у Алексея Кудашова. Полунин утром катался с играющим составом, но вечером из основы выбыл и прогуливался по арене. В черном плаще.
На возвращение тренера на арену ЦСКА пришло достаточно много зрителей, кажется, даже больше, чем на «Спартак». Дмитрий Вячеславович раздумывал, стоит ли идти на скамейку во время раскатки, вроде бы, встал у стекла, но подошел охранник и повел его на рабочее место. Люди, мимо которых проходил Квартальнов, оглядывались, чаще всего радостно. Но не сказать, что тренера приветствовали
ЯРОСЛАВЦЫ ПОТЕРЯЛИ ТАЛЬБО
Я искал
А главное, что состав ярославцев не изменился, что Квартальнова огорчает больше всего. Да тут еще «Локомотив» потерял Макса Тальбо, он вернется в строй дней через десять, а это первое звено. И с
Тренеру надо бы поменять
Остается загадкой, зачем же поменяли Алексея Кудашова.
|Игорь Никитин
|Дмитрий Квартальнов
|Илья Сорокин
|Александр Судницин 25:38 (А. Мурыгин 25:38)
|1-й период
|04:36
|Сергей Шумаков
|04:36
|Сергей Шумаков
|Егор Коршков
|06:54
|08:20
|Артем Блажиевский (К. Окулов, А. Кузьменко)
|Егор Коршков
|08:46
|12:29
|Михаил Науменков
|Александр Кадейкин (П. Коледов)
|15:59
|Петри Контиола
|19:17
|19:22
|Кирилл Капризов (Г. Скотт, Н. Нестеров)
|2-й период
|25:38
|Валерий Ничушкин (А. Попов)
|Денис Осипов
|26:14
|Илья Любушкин
|26:14
|26:28
|Михаил Григоренко (К. Капризов, Г. Скотт)
|28:41
|Сергей Андронов
|34:46
|Кирилл Капризов (М. Григоренко, Н. Нестеров)
|38:36
|Игорь Ожиганов
|3-й период
|Даниил Апальков (П. Коледов)
|42:59
|45:42
|Сергей Андронов
|Денис Осипов
|52:49
|58:55
|Никита Макеев
|59:11
|Никита Нестеров
|24
|Штрафное время
|20
|5
|Игра в большинстве
|7
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)