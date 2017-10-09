Зачем меняли Кудашова? Квартальнов уступил бывшей команде по всем статьям

Источник: Спорт-Экспресс

Алексей ШЕВЧЕНКО

из ЛДС ЦСКА

«ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ» ПОЛУНИН

В начале второго периода вратарь Александр Судницын потерял шайбу из виду, смотрел куда-то в другую сторону и Валерий Ничушкин попал в пустые ворота. Голкипер поехал на скамейку, а вместо него вышел Алексей Мурыгин. После этого ярославский клуб сломался — очень быстро получил четвертую шайбу. Еще не была сыграна и половина матча, а с победителем все стало ясно.

Напомним: когда новый главный тренер «Локомотива» выиграл первый матч у «Динамо» он сказал, что с нетерпением ждет возвращения в Ярославль, чтобы потренировать команду, посмотреть, кто чего стоит и кто.

Спрашивали у него про Александра Полунина, который выбыл из состава у Алексея Кудашова. Полунин утром катался с играющим составом, но вечером из основы выбыл и прогуливался по арене. В черном плаще.

На возвращение тренера на арену ЦСКА пришло достаточно много зрителей, кажется, даже больше, чем на «Спартак». Дмитрий Вячеславович раздумывал, стоит ли идти на скамейку во время раскатки, вроде бы, встал у стекла, но подошел охранник и повел его на рабочее место. Люди, мимо которых проходил Квартальнов, оглядывались, чаще всего радостно. Но не сказать, что тренера приветствовали как-то уж очень эмоционально. Ну приехал. Молодец. Мало ли тренеров было в клубе.

ЯРОСЛАВЦЫ ПОТЕРЯЛИ ТАЛЬБО

Я искал какие-то изменения в игре команды и не находил их. Казалось, что стали больше бить соперника, но и раньше «Локомотив» не был мягким. Но, видимо, теперь всех заставляют встречать оппонентов, играть без прокатов, а некоторые этого не умеют. Егор Коршков получил четыре минуты штрафа только в первом периоде. Навыка-то нет.

А главное, что состав ярославцев не изменился, что Квартальнова огорчает больше всего. Да тут еще «Локомотив» потерял Макса Тальбо, он вернется в строй дней через десять, а это первое звено. И с канадцем-то оно буксовало, а без него вообще встало. Артур Каюмов — это не замена легионеру и Квартальнов понял это довольно быстро. Хоккеист выходил все реже и реже, да еще и травму получил.

Тренеру надо бы поменять какие-то схемы, но за три года в армейском клубе он, кажется, все схемы забыл. А нынешние ярославцы бегать, бросать и быстро меняться пока не умеют. Но главное, что нет запасных игроков. И самое печальное, что клуб не собирается тратиться, да и на рынке и близко нет изобилия.