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22:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зачем меняли Кудашова? Квартальнов уступил бывшей команде по всем статьям

Новый главный тренер вернулся на Ленинградский проспект в новом качестве, но лавров не снискал.

Источник: Спорт-Экспресс

Алексей ШЕВЧЕНКО
из ЛДС ЦСКА

«ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ» ПОЛУНИН

В начале второго периода вратарь Александр Судницын потерял шайбу из виду, смотрел куда-то в другую сторону и Валерий Ничушкин попал в пустые ворота. Голкипер поехал на скамейку, а вместо него вышел Алексей Мурыгин. После этого ярославский клуб сломался — очень быстро получил четвертую шайбу. Еще не была сыграна и половина матча, а с победителем все стало ясно.

Напомним: когда новый главный тренер «Локомотива» выиграл первый матч у «Динамо» он сказал, что с нетерпением ждет возвращения в Ярославль, чтобы потренировать команду, посмотреть, кто чего стоит и кто.

Спрашивали у него про Александра Полунина, который выбыл из состава у Алексея Кудашова. Полунин утром катался с играющим составом, но вечером из основы выбыл и прогуливался по арене. В черном плаще.

На возвращение тренера на арену ЦСКА пришло достаточно много зрителей, кажется, даже больше, чем на «Спартак». Дмитрий Вячеславович раздумывал, стоит ли идти на скамейку во время раскатки, вроде бы, встал у стекла, но подошел охранник и повел его на рабочее место. Люди, мимо которых проходил Квартальнов, оглядывались, чаще всего радостно. Но не сказать, что тренера приветствовали как-то уж очень эмоционально. Ну приехал. Молодец. Мало ли тренеров было в клубе.

ЯРОСЛАВЦЫ ПОТЕРЯЛИ ТАЛЬБО

Я искал какие-то изменения в игре команды и не находил их. Казалось, что стали больше бить соперника, но и раньше «Локомотив» не был мягким. Но, видимо, теперь всех заставляют встречать оппонентов, играть без прокатов, а некоторые этого не умеют. Егор Коршков получил четыре минуты штрафа только в первом периоде. Навыка-то нет.

А главное, что состав ярославцев не изменился, что Квартальнова огорчает больше всего. Да тут еще «Локомотив» потерял Макса Тальбо, он вернется в строй дней через десять, а это первое звено. И с канадцем-то оно буксовало, а без него вообще встало. Артур Каюмов — это не замена легионеру и Квартальнов понял это довольно быстро. Хоккеист выходил все реже и реже, да еще и травму получил.

Тренеру надо бы поменять какие-то схемы, но за три года в армейском клубе он, кажется, все схемы забыл. А нынешние ярославцы бегать, бросать и быстро меняться пока не умеют. Но главное, что нет запасных игроков. И самое печальное, что клуб не собирается тратиться, да и на рынке и близко нет изобилия.

Остается загадкой, зачем же поменяли Алексея Кудашова.

ЦСКА 5:2
(2:1, 3:0, 0:1)
Локомотив
9.10.2017, 19:30 Зрители: 4231 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Дмитрий Квартальнов
Вратари
Илья Сорокин Александр Судницин 25:38 (А. Мурыгин 25:38)
1-й период
04:36 Сергей Шумаков
04:36 Сергей Шумаков
Егор Коршков 06:54
08:20 Артем Блажиевский (К. Окулов, А. Кузьменко)
Егор Коршков 08:46
12:29 Михаил Науменков
Александр Кадейкин (П. Коледов) 15:59
Петри Контиола 19:17
19:22 Кирилл Капризов (Г. Скотт, Н. Нестеров)
2-й период
25:38 Валерий Ничушкин (А. Попов)
Денис Осипов 26:14
Илья Любушкин 26:14
26:28 Михаил Григоренко (К. Капризов, Г. Скотт)
28:41 Сергей Андронов
34:46 Кирилл Капризов (М. Григоренко, Н. Нестеров)
38:36 Игорь Ожиганов
3-й период
Даниил Апальков (П. Коледов) 42:59
45:42 Сергей Андронов
Денис Осипов 52:49
58:55 Никита Макеев
59:11 Никита Нестеров
Статистика
24 Штрафное время 20
5 Игра в большинстве 7
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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