Квартальнов: Хоккеист «Локомотива» Каюмов выбыл надолго из-за травмы

Источник: РИА "Новости"

В понедельник «Локомотив» в гостях уступил ЦСКА со счетом 2:5. Каюмов получил травму на 22-й минуте матча в столкновении с форвардом соперника Греггом Скоттом.

«Каюмов выбыл надолго. У него не сотрясение», — заявил Квартальнов.

По словам специалиста, ЦСКА был сильнее «Локомотива» во всех компонентах. «Проиграли пятак, все стыки, второй период провалили, есть над чем подумать, надо покопаться. Игра в меньшинстве — это наша большая проблема. Все начинается со вбрасываний, будем работать», — резюмировал Квартальнов.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил высокую самоотдачу игроков столичной команды. «Мы провели хороший матч, ребята работали на полную, большинство и меньшинство сработало. Поблагодарил ребят, они молодцы», — сказал он.