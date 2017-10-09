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22:44 (мск), источник: ТАСС

Квартальнов: Хоккеист «Локомотива» Каюмов выбыл надолго из-за травмы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов, получивший повреждение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА, выбыл на продолжительный срок. Об этом журналистам заявил тренер ярославской команды Дмитрий Квартальнов.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник «Локомотив» в гостях уступил ЦСКА со счетом 2:5. Каюмов получил травму на 22-й минуте матча в столкновении с форвардом соперника Греггом Скоттом.

«Каюмов выбыл надолго. У него не сотрясение», — заявил Квартальнов.

По словам специалиста, ЦСКА был сильнее «Локомотива» во всех компонентах. «Проиграли пятак, все стыки, второй период провалили, есть над чем подумать, надо покопаться. Игра в меньшинстве — это наша большая проблема. Все начинается со вбрасываний, будем работать», — резюмировал Квартальнов.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил высокую самоотдачу игроков столичной команды. «Мы провели хороший матч, ребята работали на полную, большинство и меньшинство сработало. Поблагодарил ребят, они молодцы», — сказал он.

После 18 игр в активе ЦСКА 40 очков и второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив», набрав 29 баллов, занимает шестую строчку на Западе.

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