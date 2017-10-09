Знарок: В прошлом сезоне у СКА был намного сильнее состав
Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Спартаком» со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Спартаком» со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Что-то у нас получилось,
Мы всегда доверяли Шестёркину, просто была ротация, чтобы вратари были свежие. Но вообще все вопросы к нашему тренеру вратарей, очень доверяю Давыдову. У всех есть шансы быть лидерами в сборной, время ещё есть, хотя его не так много. Смотрим за всеми голкиперами в КХЛ, сейчас рассчитываем на троих голкиперов, не буду называть их имена. Мы раздражители в КХЛ? Да мы уже устали отвечать на такие вопросы», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.