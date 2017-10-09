СКА одержал 20-ю победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»
ТАСС, 9 октября.
ТАСС, 9 октября.
Заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников (24-я минута), Никита Гусев (29), Динар Хафизуллин (30) и Давид Рундблад (32). Для СКА эта победа стала 20-й подряд в КХЛ. 6 октября
В турнирной таблице Западной конференции СКА продолжает лидировать, набрав в 20 матчах 57 очков, «Спартак» с 20 очками после 19 игр идет на предпоследней, 12-й позиции.
В следующем матче СКА примет «Сочи», «Спартак» в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью». Обе встречи пройдут 11 октября.
В другом матче игрового дня казанский «Ак Барс» разгромил нижегородское «Торпедо» со счетом 5:0,
|Вадим Епанчинцев
|Олег Знарок
|Никита Беспалов 31:24 (Трушков А. 31:24)
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Сергей Широков
|16:50
|2-й период
|21:07
|Сергей Плотников (Мих. Мальцев)
|23:13
|Никита Гусев (А. Барабанов, Д. Рундблад)
|28:48
|Динар Хафизуллин (С. Широков, С. Калинин)
|29:59
|Давид Рундблад (Ан. Зубарев, Н. Прохоркин)
|31:24
|34:51
|Анатолий Никонцев
|39:08
|3-й период
|49:07
|Артем Аляев
|52:22
|Вячеслав Лещенко
|57:26
|Максим Цыплаков
|12
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)