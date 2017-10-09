СКА одержал 20-ю победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников (24-я минута), Никита Гусев (29), Динар Хафизуллин (30) и Давид Рундблад (32). Для СКА эта победа стала 20-й подряд в КХЛ. 6 октября санкт-петербургская команда установила рекорд по продолжительности победной серии, превзойдя достижение омского «Авангарда», который в сезоне-2010/11 одержал 18 побед подряд.

В турнирной таблице Западной конференции СКА продолжает лидировать, набрав в 20 матчах 57 очков, «Спартак» с 20 очками после 19 игр идет на предпоследней, 12-й позиции.

В следующем матче СКА примет «Сочи», «Спартак» в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью». Обе встречи пройдут 11 октября.