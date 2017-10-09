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22:00 (мск), источник: ТАСС

СКА одержал 20-ю победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»

ТАСС, 9 октября. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников (24-я минута), Никита Гусев (29), Динар Хафизуллин (30) и Давид Рундблад (32). Для СКА эта победа стала 20-й подряд в КХЛ. 6 октября санкт-петербургская команда установила рекорд по продолжительности победной серии, превзойдя достижение омского «Авангарда», который в сезоне-2010/11 одержал 18 побед подряд.

В турнирной таблице Западной конференции СКА продолжает лидировать, набрав в 20 матчах 57 очков, «Спартак» с 20 очками после 19 игр идет на предпоследней, 12-й позиции.

В следующем матче СКА примет «Сочи», «Спартак» в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью». Обе встречи пройдут 11 октября.

В другом матче игрового дня казанский «Ак Барс» разгромил нижегородское «Торпедо» со счетом 5:0, хет-триком отметился нападающий Владимир Ткачев.

Спартак 0:4
(0:0, 0:4, 0:0)
СКА
9.10.2017, 19:30 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Олег Знарок
Вратари
Никита Беспалов 31:24 (Трушков А. 31:24) Игорь Шестеркин
1-й период
Сергей Широков 16:50
2-й период
21:07
Сергей Плотников (Мих. Мальцев) 23:13
Никита Гусев (А. Барабанов, Д. Рундблад) 28:48
Динар Хафизуллин (С. Широков, С. Калинин) 29:59
Давид Рундблад (Ан. Зубарев, Н. Прохоркин) 31:24
34:51 Анатолий Никонцев
39:08
3-й период
49:07 Артем Аляев
52:22 Вячеслав Лещенко
57:26 Максим Цыплаков
Статистика
12 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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