Тренера провально выступающего «Адмирала» отправили в отставку — источник
В Приморье продолжается череда громких увольнений.
В Приморье продолжается череда громких увольнений.
Владивосток, 9 октября, PrimaMedia.
Главного тренера приморского хоккейного клуба «Адмирал» Александра Андриевского отправляют в отставку, сообщил ИА PrimaMedia источник, близкий к руководству команды. Белорусский специалист руководил «Адмиралом» более двух лет, дважды выводил команду в
Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов в разговоре с корр. PrimaMedia не стал опровергать информацию об отставке.
— Давайте дождемся завтрашнего дня, все и узнаете. Пока не могу сказать, решение окончательно будет приниматься только сегодня — владельцами команды в Москве. Завтра будет сбор команды, она сейчас во Владивостоке, там решение будет озвучено игрокам, — сказал Ильдар Мухометов.
Отвечая на вопрос о причинах, генменеджер отметил, что имеет место совокупность причин, но основная — место в турнирной таблице.
О возможных кандидатах на кресло главного тренера источники пока не сообщают. Отметим, что следующий матч «Адмирал» должен провести уже 12 октября в Новосибирске против местной «Сибири».
Справка: Александр Леонидович Андриевский — родился 10 августа 1968 года, гражданство — Белоруссия.
Карьера игрока: «Динамо» (Минск, 1984−1990), «Динамо» (Москва, 1990−1991), «Фрибург-Готерон» (Швейцария, 1991−1992), «Чикаго Блэкхокс» (НХЛ, 1992−1993), «Индианаполис Айс» (ИХЛ, 1992−1994), «Каламазу Вингс» (ИХЛ, 1993−1994), «Тивали» (Минск, 1994−1995), ХПК (Финляндия, 1995−1998), «Больцано» (Италия, 1998−1999), «Крефельд Пингвин» (Германия, 1998−1999), «Нивьед» (Германия-2, 1999−2000), «Риверловен» (Германия, 2000−2001), «Химик» (Воскресенск, 2001−2003), ХК Гомель (Белоруссия, 2003−2004), «Динамо» (Минск, 2004−2005).
Достижения игрока: Участник Олимпийских игр в Нагано и
Карьера тренера: ХК Гомель (Белоруссия, с апреля 2008 по октябрь 2009 — главный тренер), «Динамо» (Минск, с октября 2009 — главный тренер, с апреля 2010 — ассистент главного тренера, 2012 — 2013 — главный тренер), ХК Гомель (Белоруссия, 2014 — 2015 — главный тренер).
Достижения тренера: Обладатель Кубка Шпенглера (2009). Серебряный призер чемпионата Беларуси (2009). Подробнее: primamedia.ru/news/443232/
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