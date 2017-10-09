Тренера провально выступающего «Адмирала» отправили в отставку — источник

Владивосток, 9 октября, PrimaMedia.

Главного тренера приморского хоккейного клуба «Адмирал» Александра Андриевского отправляют в отставку, сообщил ИА PrimaMedia источник, близкий к руководству команды. Белорусский специалист руководил «Адмиралом» более двух лет, дважды выводил команду в плей-офф Кубка Гагарина. Однако в нынешнем сезоне клуб выступает крайне неудачно, после 19 матчей в активе «моряков» всего 17 очков, «Адмирал» занимает в турнирной таблице регулярного чемпионата КЛХ четвертое место с конца. В прошедшей домашней серии «Адмирал» проиграл три из четырех матчей, в том числе и одному из аутсайдеров лиги.

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов в разговоре с корр. PrimaMedia не стал опровергать информацию об отставке.

— Давайте дождемся завтрашнего дня, все и узнаете. Пока не могу сказать, решение окончательно будет приниматься только сегодня — владельцами команды в Москве. Завтра будет сбор команды, она сейчас во Владивостоке, там решение будет озвучено игрокам, — сказал Ильдар Мухометов.

Отвечая на вопрос о причинах, генменеджер отметил, что имеет место совокупность причин, но основная — место в турнирной таблице.

О возможных кандидатах на кресло главного тренера источники пока не сообщают. Отметим, что следующий матч «Адмирал» должен провести уже 12 октября в Новосибирске против местной «Сибири».

Справка: Александр Леонидович Андриевский — родился 10 августа 1968 года, гражданство — Белоруссия.

Карьера игрока: «Динамо» (Минск, 1984−1990), «Динамо» (Москва, 1990−1991), «Фрибург-Готерон» (Швейцария, 1991−1992), «Чикаго Блэкхокс» (НХЛ, 1992−1993), «Индианаполис Айс» (ИХЛ, 1992−1994), «Каламазу Вингс» (ИХЛ, 1993−1994), «Тивали» (Минск, 1994−1995), ХПК (Финляндия, 1995−1998), «Больцано» (Италия, 1998−1999), «Крефельд Пингвин» (Германия, 1998−1999), «Нивьед» (Германия-2, 1999−2000), «Риверловен» (Германия, 2000−2001), «Химик» (Воскресенск, 2001−2003), ХК Гомель (Белоруссия, 2003−2004), «Динамо» (Минск, 2004−2005).

Достижения игрока: Участник Олимпийских игр в Нагано и Солт-Лейк-Сити, чемпионатов мира 1995 в группе С, 1996 в группе В, 1997 в группе B, 1998, 1999, 2000 и 2001 годов в составе сборной Беларуси. За национальную сборную Беларуси выступал с 1994 по 2003 г. Провел 81 матч, набрал 63 (25+38) очка за результативность, заработал 74 минуты штрафа. Является рекордсменом по количеству матчей за сборную в качестве капитана — 52 игры подряд. Чемпион СССР (1991). Чемпион СНГ (1992). Чемпион Беларуси (1995). Бронзовый призер чемпионата Финляндии (1997). Чемпион Спартакиады народов СССР (1986). Лучший хоккеист Беларуси (1996). Лучший хоккеист Беларуси XX века по опросу газеты «Прессбол».

Карьера тренера: ХК Гомель (Белоруссия, с апреля 2008 по октябрь 2009 — главный тренер), «Динамо» (Минск, с октября 2009 — главный тренер, с апреля 2010 — ассистент главного тренера, 2012 — 2013 — главный тренер), ХК Гомель (Белоруссия, 2014 — 2015 — главный тренер).

Достижения тренера: Обладатель Кубка Шпенглера (2009). Серебряный призер чемпионата Беларуси (2009). Подробнее: primamedia.ru/news/443232/