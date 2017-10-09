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15:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Бучневич: Кому интересна КХЛ, когда понятно, кто сыграет в финале?

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич признался, что ему неинтересно следить за КХЛ из-за отсутствия в ней конкуренции.

Источник: AP 2017

«Слежу ли я за КХЛ? Да кому это интересно? Есть два клуба, которые могут собрать по два состава. А некоторые команды бьются за выживание. Сейчас объявили, что ещё три клуба КХЛ будут сокращены. Клубам же из серединки таблицы особо ничего не надо. Всё понятно, кто сыграет в полуфинале и финале Кубка Гагарина.

Посмотрите на ЦСКА — там в запасе сидит по 20 человек. Отправляют ребят в Высшую лигу. Вот Костя Окулов забивал в каждом матче, Кузьменко и Светлаков уже кандидаты в сборную. А их посылают в “Звезду”. Вы отправьте их в тот же Череповец, где они выйдут на ведущие роли», — цитирует Бучневича «Советский спорт».

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