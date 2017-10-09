«Салават Юлаев» расторг контракт с Куляшом

Куляш выступал за «Салават Юлаев» с начала сезона-2016/17. В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) защитник провел 16 матчей, в которых набрал 5 очков (2 шайбы + 3 передачи). Также Куляш выступал в КХЛ за московский ЦСКА, омский «Авангард» и казанский «Ак Барс».