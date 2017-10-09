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11:48 (мск), источник: Р-Спорт

«Салават Юлаев» расторг контракт с Куляшом

МОСКВА, 9 окт — Р-Спорт. Уфимский «Салават Юлаев» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с хоккеистом команды Денисом Куляшом.

Источник: РИА "Новости"

Руководство клуба и 34-летний защитник расторгли договор, рассчитанный до конца следующего сезона, по обоюдному согласию сторон.

Куляш выступал за «Салават Юлаев» с начала сезона-2016/17. В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) защитник провел 16 матчей, в которых набрал 5 очков (2 шайбы + 3 передачи). Также Куляш выступал в КХЛ за московский ЦСКА, омский «Авангард» и казанский «Ак Барс».

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