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«Салават Юлаев» расторг контракт с Куляшом
МОСКВА, 9 окт —
МОСКВА, 9 окт —
Руководство клуба и 34-летний защитник расторгли договор, рассчитанный до конца следующего сезона, по обоюдному согласию сторон.
Куляш выступал за «Салават Юлаев» с начала сезона-2016/17. В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) защитник провел 16 матчей, в которых набрал 5 очков (2 шайбы + 3 передачи). Также Куляш выступал в КХЛ за московский ЦСКА, омский «Авангард» и казанский «Ак Барс».