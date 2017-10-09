Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ярош назвал дату возвращения Донбасса в состав Украины
Секс сокращает жизнь
10 секретных проектов АвтоВАЗа, которые не пошли в серию (фото)
«После выборов его не оставят»: источник РБК о Тулееве
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Айлендерс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. КХЛ
20:00
Слован
Сочи
Хоккей. НХЛ
22:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
10.10
Торонто Мэйпл Ливз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс2
Монреаль Канадиенс0
Все события
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польские полицейские сутки издевались с украинки
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Жена Караченцова: Мы молимся и ищем деньги на химию
Жена Стаса Михайлова показала дочь на льду в школе
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
«Не подчинились требованиям»: в Госдуме о казни россиян в Сирии
Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
14:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Квартальнов выиграет у ЦСКА. Прогнозы на игровой день КХЛ

СКА одержит 20-ю победу подряд, а «Торпедо» не справится с «Ак Барсом».

Источник: РИА "Новости"
Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 8, 9.10.2017, 19:30
ЦСКА
-Локомотив-

ЦСКА — «Локомотив»

Дмитрий Квартальнов возвращается в ЛДС ЦСКА в качестве главного тренера команды — соперника «армейцев» и встретится со своим бывшим помощником Игорем Никитиным. Лучшую интригу для этого матча сложно придумать. Под его руководством «железнодорожники» уже успели провести один матч, несколько дней назад они обыграли московское «Динамо» со счётом 2:0. Сколько ещё будет длиться действие этой инъекции для ярославцев, сказать сложно, но видно, что Квартальнову удалось встряхнуть команду. К тому же у него было ещё несколько дней для того, чтобы более детально изучить своих подопечных.

Что касается ЦСКА, то в субботу красно-синие выиграли у «Спартака» со счётом 3:1. Выиграли не без проблем, в третьем периоде спартаковцы отквитали одну шайбу и были близки к тому, чтобы сравнять счёт. В последнее время натужные победы над середняками входят у «армейцев» в привычку — здесь можно вспомнить домашние игры со «Слованом» и рижским «Динамо». Что-то с этим Никитину надо делать, в таких матчах команда, претендующая на кубок Гагарина, должна спокойно разбираться со своим оппонентом. Интересно будет посмотреть, сыграет ли наконец Антон Бурдасов, который не принимал участия в пяти последних матчах ЦСКА. Сделаем ставку на «Локомотив», ярославцы после прихода Квартальнова находятся на подъёме. Но победа будет трудной.

Прогноз: победа «Локомотива» за пределами основного времени.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 8, 9.10.2017, 19:30
Спартак
-СКА-

«Спартак» — СКА

В это же время в Москве начнётся ещё одна игра. «Спартак», который бился, цеплялся, но всё-таки проиграл ЦСКА, примет на льду «Ледового дворца ВТБ» «армейский» коллектив из Санкт-Петербурга. Недавно в стан красно-белых из СКА перешёл молодой нападающий Александр Дергачёв, который, по словам главного тренера команды Вадима Епанчинцева, должен добавить ей агрессии в атаке. Но вряд ли даже с ним хозяева льда смогут противопоставить что-то серьёзное грозным гостям, которые сегодня могут одержать 20-ю победу подряд.

Многие ожидали, что СКА проиграет в первый раз в сезоне в Омске, Уфе или Ярославле. Но во всех трёх матчах подопечные Знарка выиграли, а в двух из них забросили соперникам по шесть шайб. Как бы нам не пришлось ждать конца этой серии до 23 октября, когда питерцы сразятся в гостях со своими московскими одноклубниками. В этой же игре слабо верится в то, что они потеряют хотя бы одно очко.

Прогноз: СКА победит в основное время.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 8, 9.10.2017, 19:00
Торпедо НН
-Ак Барс-

«Торпедо» — «Ак Барс»

Торпедовцы вернулись с трудного выезда по маршруту Москва — Хельсинки — Братислава, в котором в трёх матчах смогли добыть только три очка. Но вернулись они на победной ноте, что хорошо для подопечных Петериса Скудры. И в первом матче дома они примут «Ак Барс», уверенно возглавляющий турнирную таблицу Восточной конференции. Из новостей из стана нижегородской команды стоит отметить расставание с Жигой Егличем, который не подошёл под требования главного тренера. В тот же день был подписан другой легионер — нападающий Райан Гарбутт, начинавший сезон в «Сочи». К тому же интересно будет понаблюдать за противостоянием вратаря «автозаводцев» Станислава Галимова с его бывшей командой. Недавно он сказал, что расстался с «Ак Барсом» без конфликтов и обид. В этой игре фаворитами выглядят гости, они и в целом по сезону смотрятся посильнее, так что отдадим им предпочтение.

Прогноз: победа «Ак Барса» в основное время.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 8, 9.10.2017, 20:00
Слован
-Сочи-

«Слован» — ХК «Сочи»

Что уж говорить, премьера Эдуарда Занковца в качестве главного тренера братиславского клуба была подпорчена неожиданным поражением в овертайме от рижского «Динамо». Думается, что игроки «Слована» раздосадованы таким результатом и постараются реабилитироваться перед своими болельщиками и новым наставником. Сочинцы же в последней игре оказались сильнее зубастого, но находящегося на спаде «Барыса». Благодаря этой победе они прервали серию из пяти поражений, и сейчас у команды с берегов Чёрного моря должен быть психологический подъём. Благодаря этому она и обыграет своего сегодняшнего соперника. Поставим на то, что гости победят «Слован» с разницей в одну шайбу, но игра не выйдет за пределы 60 минут.

Прогноз: «Сочи» победит в основное время.

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале
Неймар вошел в число 30 претендентов на «Золотой мяч»
«Барселона» постарается заполучить Гризманна до старта ЧМ-2018
Халеп возглавила рейтинг WTA, Шарапова вошла в топ-100
«Это не трагедия». Тренер сборной Уругвая — о ситуации Месси
Передача Бучневича помогла «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»
Новости
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры Звезда таких культовых лент, как «Однажды в Америке» и «Соломенные псы», больше не будет сниматься в кино
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь