«Адмирал» провалил домашнюю серию игр
Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» смог на родном льду «Фетисов-Арены» взять лишь 2 очка из 12 возможных, сообщает «Deita. ru».
Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» смог на родном льду «Фетисов-Арены» взять лишь 2 очка из 12 возможных, сообщает «Deita. ru».
После проигрыша «Автомобилисту» 2: 4, победе в дополнительное время над «Трактором» 3: 2 и позорного поражения от «Лады» 0: 2, «Адмирал» принимал одну из лучших команд континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». Рассчитывали на выигрыш у Мозякина и компании немногие болельщики. Хотя, «Адмирал» на кураже способен обыграть почти любую команду лиги. Как и проиграть любой, даже ведя в счёте…
С самого начала матча «Металлург» захватил инициативу, катая шайбу в зоне хозяев, и заставляя игроков «Адмирала» ошибаться и нарушать правила. В середине первого периода гости воспользовались двойным большинством, и в формате 5 на 3 счёт открыл Сергей Мозякин. Буквально через минуту «Металлург» реализовал большинство 5 на 3 еще раз — на «пятачке» расторопнее всех оказался Филиппи — 0:2.
Во втором периоде игроки «Адмирала» упустили несколько прекрасных возможностей забить. Но, справедливости ради, магнитогорцы и смотрелись получше, и бросков по воротам Бобкова нанесли больше. Владивостокцы вернулись в игру лишь в середине третьего периода. После нереализованного большинства Махановский
Сейчас «Адмирал» отправляется в выездное турне. У кого там брать очки? «Авангард», «Сибирь», «Барыс», «Куньлунь»? Побороться можно с каждым из этих клубов, но шансы гостей при этом не очень велики. Провальная октябрьская домашняя серия игр «Адмирала» если еще не закрыла для владивостокцев дверь в
Дмитрий Санников.