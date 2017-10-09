«Адмирал» провалил домашнюю серию игр

После проигрыша «Автомобилисту» 2: 4, победе в дополнительное время над «Трактором» 3: 2 и позорного поражения от «Лады» 0: 2, «Адмирал» принимал одну из лучших команд континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». Рассчитывали на выигрыш у Мозякина и компании немногие болельщики. Хотя, «Адмирал» на кураже способен обыграть почти любую команду лиги. Как и проиграть любой, даже ведя в счёте…

С самого начала матча «Металлург» захватил инициативу, катая шайбу в зоне хозяев, и заставляя игроков «Адмирала» ошибаться и нарушать правила. В середине первого периода гости воспользовались двойным большинством, и в формате 5 на 3 счёт открыл Сергей Мозякин. Буквально через минуту «Металлург» реализовал большинство 5 на 3 еще раз — на «пятачке» расторопнее всех оказался Филиппи — 0:2.

Во втором периоде игроки «Адмирала» упустили несколько прекрасных возможностей забить. Но, справедливости ради, магнитогорцы и смотрелись получше, и бросков по воротам Бобкова нанесли больше. Владивостокцы вернулись в игру лишь в середине третьего периода. После нереализованного большинства Махановский убежал-таки на рандеву с молодым вратарем гостей Самсоновым, и продавил шайбу в ворота — 1: 2. Неужели спасутся?! Владивостокцы на последней минуте сняли вратаря, пошли вперед, но ошиблись и шайбу в пустые ворота закатил Шаус — 1: 3.

Сейчас «Адмирал» отправляется в выездное турне. У кого там брать очки? «Авангард», «Сибирь», «Барыс», «Куньлунь»? Побороться можно с каждым из этих клубов, но шансы гостей при этом не очень велики. Провальная октябрьская домашняя серия игр «Адмирала» если еще не закрыла для владивостокцев дверь в плей-офф, то очень зловеще скрипнула. Разрыв в 12 очков до заветного 8 места на этой стадии турнира — это очень много.