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«Салават Юлаев» забросил три безответные шайбы «Сибири»
МОСКВА, 8 окт —
МОСКВА, 8 окт —
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Уфе, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев льда, шайбы забросили Энвер Лисин (17-я минута), Александр Логинов (20) и Антон Лазарев (28).
Голкипер «Салавата Юлаева» Бен Скривенс отразил 18 бросков.
В следующем матче «Салават Юлаев» 11 октября на выезде сыграет с минским «Динамо», а «Сибирь» днем позже примет владивостокский «Адмирал».
|Салават Юлаев
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3:0
(2:0, 1:0, 0:0)
|Сибирь
|Эркка Вестерлунд
|Павел Зубов
|Бен Скривенс
|Александр Салак
|1-й период
|07:24
|Захар Арзамасцев
|Александр Шаров
|15:01
|16:23
|Энвер Лисин (С. Гареев, З. Арзамасцев)
|Йонас Энлунд
|18:59
|Владимир Первушин
|19:30
|19:51
|Александр Логинов (Л. Умарк, Ф. Ларсен)
|2-й период
|27:08
|Антон Лазарев (И. Макаров)
|Николай Демидов
|32:35
|Вячеслав Основин
|35:04
|39:38
|Энвер Лисин
|3-й период
|52:06
|Энвер Лисин
|56:19
|Евгений Бодров
|59:53
|Александр Логинов
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)