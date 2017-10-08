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17:31 (мск), источник: Р-Спорт

«Салават Юлаев» забросил три безответные шайбы «Сибири»

МОСКВА, 8 окт — Р-Спорт. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» на своем льду обыграли новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Уфе, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев льда, шайбы забросили Энвер Лисин (17-я минута), Александр Логинов (20) и Антон Лазарев (28).

Голкипер «Салавата Юлаева» Бен Скривенс отразил 18 бросков.

В следующем матче «Салават Юлаев» 11 октября на выезде сыграет с минским «Динамо», а «Сибирь» днем позже примет владивостокский «Адмирал».

Салават Юлаев 3:0
(2:0, 1:0, 0:0)
Сибирь
8.10.2017, 14:30 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Павел Зубов
Вратари
Бен Скривенс Александр Салак
1-й период
07:24 Захар Арзамасцев
Александр Шаров 15:01
16:23 Энвер Лисин (С. Гареев, З. Арзамасцев)
Йонас Энлунд 18:59
Владимир Первушин 19:30
19:51 Александр Логинов (Л. Умарк, Ф. Ларсен)
2-й период
27:08 Антон Лазарев (И. Макаров)
Николай Демидов 32:35
Вячеслав Основин 35:04
39:38 Энвер Лисин
3-й период
52:06 Энвер Лисин
56:19 Евгений Бодров
59:53 Александр Логинов
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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