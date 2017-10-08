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18:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Йокерит» одержал 11-ю победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 8 окт — Р-Спорт. Хоккеисты хельсинкского «Йокерита» нанесли гостевое поражение екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в воскресенье в Екатеринбурге, закончилась со счетом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Олли Палола (21-я минута), Никлас Енсен (33), Эли Толванен (34). Автором шайбы у хозяев стал Михал Чайковски (46).

В следующем матче 10 октября «Йокерит», одержавший 11-ю победу подряд, на выезде сыграет с челябинским «Трактором», а «Автомобилист» в этот же день примет подмосковный «Витязь».

Автомобилист 1:3
(0:0, 0:3, 1:0)
Йокерит
8.10.2017, 15:00 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Владимир Крикунов Юкка Ялонен
Вратари
Якуб Коварж 40:00 (И. Устинский 40:00-45:01, И. Устинский 45:14) Райан Запольски
1-й период
07:23
17:35 Никита Трямкин
19:59 Никита Трямкин
2-й период
Олли Палола (Б. О`Нилл) 20:51
Сами Леписто 29:43
32:25 Максим Рассейкин
Никлас Йенсен (П. Регин, М. Гилрой) 32:34
Ээли Толванен (С. Леписто) 33:22
Томми Кивисте 36:39
3-й период
43:54 Алексей Василевский
Йессе Йоэнсуу 43:54
45:14 Михал Чайковски
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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