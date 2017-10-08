Защитника Барселоны и сборной Испании пытаются вывести из равновесия.
«Йокерит» одержал 11-ю победу подряд в КХЛ
МОСКВА, 8 окт —
МОСКВА, 8 окт —
Игра, прошедшая в воскресенье в Екатеринбурге, закончилась со счетом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Олли Палола (21-я минута), Никлас Енсен (33), Эли Толванен (34). Автором шайбы у хозяев стал Михал Чайковски (46).
В следующем матче 10 октября «Йокерит», одержавший 11-ю победу подряд, на выезде сыграет с челябинским «Трактором», а «Автомобилист» в этот же день примет подмосковный «Витязь».
|Автомобилист
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1:3
(0:0, 0:3, 1:0)
|Йокерит
|Владимир Крикунов
|Юкка Ялонен
|Якуб Коварж 40:00 (И. Устинский 40:00-45:01, И. Устинский 45:14)
|Райан Запольски
|1-й период
|07:23
|17:35
|Никита Трямкин
|19:59
|Никита Трямкин
|2-й период
|Олли Палола (Б. О`Нилл)
|20:51
|Сами Леписто
|29:43
|32:25
|Максим Рассейкин
|Никлас Йенсен (П. Регин, М. Гилрой)
|32:34
|Ээли Толванен (С. Леписто)
|33:22
|Томми Кивисте
|36:39
|3-й период
|43:54
|Алексей Василевский
|Йессе Йоэнсуу
|43:54
|45:14
|Михал Чайковски
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Юдаков (Москва, Россия)