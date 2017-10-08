Магнитогорский «Металлург» победил «Адмирал»

Встреча, прошедшая в воскресенье во Владивостоке, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) в пользу гостей. Сергей Мозякин набрал свое 630-е очко в КХЛ, открыв счет в матче на 13-й минуте, также у «Магнитки» отличились Томаш Филиппи (14) и Ник Шаус (60). У хозяев шайбу забросил Павел Махановский (53).