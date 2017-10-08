Защитника Барселоны и сборной Испании пытаются вывести из равновесия.
Магнитогорский «Металлург» победил «Адмирал»
МОСКВА, 8 окт —
МОСКВА, 8 окт —
Встреча, прошедшая в воскресенье во Владивостоке, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) в пользу гостей. Сергей Мозякин набрал свое 630-е очко в КХЛ, открыв счет в матче на 13-й минуте, также у «Магнитки» отличились Томаш Филиппи (14) и Ник Шаус (60). У хозяев шайбу забросил Павел Махановский (53).
«Металлург» одержал четвертую победу подряд в сезоне.
В следующем матче чемпионата «Магнитка» встретится в Хабаровске с «Амуром» 10 октября, а «Адмирал» 12 октября сыграет в Новосибирске с «Сибирью».
|Адмирал
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1:3
(0:2, 0:0, 1:1)
|Металлург Мг
|Александр Андриевский
|Илья Воробьев
|Игорь Бобков 41:43 (Н. Серебряков 41:43-42:05, И. Бобков 42:05-48:52, И. Бобков 58:55-59:13, И. Бобков 59:40)
|Илья Самсонов
|1-й период
|10:56
|Оскар Бартулис
|10:56
|Оскар Бартулис
|12:17
|Самвел Мнацян
|Сергей Мозякин (Ян Коварж, Т. Филиппи)
|12:22
|Томаш Филиппи (М. Эллисон)
|13:30
|3-й период
|42:05
|Назир Гичибеков
|42:05
|Назир Гичибеков
|Никита Пивцакин
|42:05
|Евгений Бирюков
|50:04
|52:15
|Павел Махановский (В. Бутузов, Д. Саюстов)
|Евгений Бирюков
|52:34
|56:02
|Максим Казаков
|56:02
|Максим Казаков
|Ник Шос
|п.в.
|59:40
|22
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)