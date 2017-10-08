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15:07 (мск), источник: Р-Спорт

Магнитогорский «Металлург» победил «Адмирал»

МОСКВА, 8 окт — Р-Спорт. Магнитогорский «Металлург» обыграл на выезде «Адмирал» из Владивостока в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье во Владивостоке, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) в пользу гостей. Сергей Мозякин набрал свое 630-е очко в КХЛ, открыв счет в матче на 13-й минуте, также у «Магнитки» отличились Томаш Филиппи (14) и Ник Шаус (60). У хозяев шайбу забросил Павел Махановский (53).

«Металлург» одержал четвертую победу подряд в сезоне.

В следующем матче чемпионата «Магнитка» встретится в Хабаровске с «Амуром» 10 октября, а «Адмирал» 12 октября сыграет в Новосибирске с «Сибирью».

Адмирал 1:3
(0:2, 0:0, 1:1)
Металлург Мг
8.10.2017, 10:00 Зрители: 5491 Регулярный чемпионат "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Александр Андриевский Илья Воробьев
Вратари
Игорь Бобков 41:43 (Н. Серебряков 41:43-42:05, И. Бобков 42:05-48:52, И. Бобков 58:55-59:13, И. Бобков 59:40) Илья Самсонов
1-й период
10:56 Оскар Бартулис
10:56 Оскар Бартулис
12:17 Самвел Мнацян
Сергей Мозякин (Ян Коварж, Т. Филиппи) 12:22
Томаш Филиппи (М. Эллисон) 13:30
3-й период
42:05 Назир Гичибеков
42:05 Назир Гичибеков
Никита Пивцакин 42:05
Евгений Бирюков 50:04
52:15 Павел Махановский (В. Бутузов, Д. Саюстов)
Евгений Бирюков 52:34
56:02 Максим Казаков
56:02 Максим Казаков
Ник Шос п.в. 59:40
Статистика
22 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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