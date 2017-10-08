ХК «Адмирал» проиграл дома вице-чемпиону лиги

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 8 октября, PrimaMedia.

ХК «Адмирал» проиграл заключительный матч домашней серии чемпиону прошлого года ХК «Металлург» из Магнитогорска. Встреча клубов в рамках регулярного чемпионата завершилась счетом 1:3, сообщает ИА PrimaMedia. В первом периоде две шайбы подряд на 13-й и 14-й минутах в ворота «моряков» загнали Сергей Мозякин и Томаш Филиппи. Оба раза приморская команда пропустила, находясь в меньшинстве — 3 на 5.

Ответить хозяева смогли только в третьем периоде. На 53-й минуте шайбу в ворота гостей забросил Павел Махановский.

Однако гости смогли утвердить свое превосходство и третья шайба оказалась в воротах «Адмирала» уже на последней минуте матча.