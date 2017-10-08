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16:04 (мск), источник: PrimaMedia.ru

ХК «Адмирал» проиграл дома вице-чемпиону лиги

Матч во Владивостоке завершился со счетом 1:3 в пользу «Металлурга».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 8 октября, PrimaMedia.

ХК «Адмирал» проиграл заключительный матч домашней серии чемпиону прошлого года ХК «Металлург» из Магнитогорска. Встреча клубов в рамках регулярного чемпионата завершилась счетом 1:3, сообщает ИА PrimaMedia. В первом периоде две шайбы подряд на 13-й и 14-й минутах в ворота «моряков» загнали Сергей Мозякин и Томаш Филиппи. Оба раза приморская команда пропустила, находясь в меньшинстве — 3 на 5.

Ответить хозяева смогли только в третьем периоде. На 53-й минуте шайбу в ворота гостей забросил Павел Махановский.

Однако гости смогли утвердить свое превосходство и третья шайба оказалась в воротах «Адмирала» уже на последней минуте матча.

«Металлург» является обладателем Кубка Гагарина 2014, 2016; чемпионом России (1999, 2001, 2007, 2014, 2016), серебряным призером чемпионата России (1998, 2004, 2017); бронзовым призером чемпионата России (1995, 2000, 2002, 2006, 2008, 2009), обладателем Кубка России (1998), чемпионом Евролиги (1999, 2000), обладателем Кубка Европейских чемпионов (2008). Команды встречались 14 раз. Девять матчей пришлось на регулярный чемпионат и пять на плей-офф 2014. В матчах регулярного чемпионата преимущество у «моряков», одержавших пять побед, две из которых в Магнитогорске. В нынешнем сезоне команды играли в Магнитогорске, хозяева победили 4:2.

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