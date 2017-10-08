Красивая победа: «Амур» в Хабаровске раздавил «Ладу»

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 8 октября, AmurMedia.

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» сегодня, 8 октября, в очередном матче домашней серии обыграл гостей из Тольятти. «Тигры» с перевесом в три шайбы взяли верх над «Ладой». С начала юбилейного сезона КХЛ это уже второй триумф хабаровчан над аутсайдером «Востока», сообщает корр. ИА AmurMedia.

Первую шайбу в матче забросили игроки «Амура», удачно реализовав большинство. Подарок в виде численного перевеса хабаровчане получили от бывшего «тигра», а ныне форварда «Лады» Кирилла Капустина. Не в меру драчливый нападающий стукнул клюшкой по сопернику и уехал на скамейку плохишей. Вратарь тольяттинцев Александр Лазушин не сумел отразить шайбу Владислава Ушенина — тот мощным щелчком направил снаряд в верхний угол ворот. Сравнять счет гостям удалось только через десять минут в зеркальной ситуации: на этот раз «Амур» играл в меньшинстве после драки. Игорь Скороходов после непродолжительной, но очень активной борьбы все же затолкал шайбу в сетку ворот Юхи Метсолы — 1:1.

Второй период прошел под знаком «тигров» — хабаровская дружина сумела забить еще раз, и опять в большинстве. На этот раз отличился нападающий Олег Ли. При поддержке Бывальцева и Зогорны он обыграл защиту «Лады» и отправил шайбу над щитком Лазушина, бросив с пятака — 2:1. До конца двадцатиминутки тольяттинцы заработали еще два удаления. Но хоккеисты «Амура», получив минимальное преимущество в счете, предпочли не рисковать и перешли в оборону. К перерыву картина на табло не изменилась.

Завершающий период для хабаровчан начался с удаления чешского легионера. Томаш Зогорна поймал шайбу, отскочившую от клюшки соперника у ворот Метсолы, отбросил ее на лед, но за секунду, что снаряд побывал в руке, судья наградил форварда двумя минутами штрафа. Впрочем, это меньшинство «тигры» провели достойно, а уже на 9-й минуте периода, играя в полном составе, забили еще одну шайбу. На этот раз отличился Павел Дедунов, который в одиночку выехал в зону Лазушина, прокатился за воротами и пропихнул снаряд в ближний угол — 3:1. К слову, с начала сезона это уже третий гол на счету хабаровского форварда.