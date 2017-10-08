Приморский «Адмирал» сразится с магнитогорским «Металлургом»

В воскресенье, 8 октября, приморские хоккеисты сразятся с «Металлургом» из Магнитогорска. Предстоящий матч станет завершающим в рамках второй домашней серии игр, сообщает РИА «Восток-Медиа».

До этого команды встречались 14 раз. Девять матчей пришлось на регулярный чемпионат и пять — на плей-офф 2014. В матчах регулярного чемпионата преимущество осталось за «моряками». Они одержали пять побед, две из которых в Магнитогорске. В нынешнем сезоне команды играли в Магнитогорске, хозяева победили 4:2.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что приморский «Адмирал» начал новую домашнюю серию с поражения. Подопечные Александра Андриевского уступили «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счётом 2:4. Затем «моряки» одержали победу над челябинским «Трактором». В третьем матче серии приморцы уступили «Ладе» из Тольятти.

К слову, сейчас команда не блещет хорошими результатами, а приморский болельщик начинает терять интерес к игре. Так, например, во время матча против «Трактора» был установлен антирекорд посещаемости за всю историю выступлений клуба — 2882 зрителя.