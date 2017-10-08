«Амур» сразится с «Ладой» из Тольятти

Сегодня хабаровский «Амур» примет на домашнем льду «Ладу» из Тольятти. Предстоящая игра станет 14 по счёту в рамках чемпионата КХЛ, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В воскресенье, 8 октября, подопечные Андрея Мартемьянова на льду «Платинум Арены» скрестят клюшки с хоккеистами «Лады». Всего в истории КХЛ по данным wildice.ru команды встречались 13 раз. На счету «Амура» значится пять побед в основное время и ещё две — по буллитам. «Лада» праздновала победу шесть раз, причём всегда в основное время.

Предстоящая игра станет для «тигров» третьей по счёту в текущей домашней серии. Следующий матч в Хабаровске «Амур» проведёт 10 октября против магнитогорского «Металлурга».

До этого, как писало РИА «Восток-Медиа», хабаровчане уступили челябинскому «Трактору» со счётом 2:3 и обыграли «Автомобилист» из Екатеринбурга — 3:2.