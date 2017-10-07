Мирное дерби ЦСКА — «Спартак». Возможно ли такое?

Источник: Спорт-Экспресс

Алексей ШЕВЧЕНКО

из ЛДС ЦСКА

СЕКРЕТЫ «СПАРТАКА»

Как известно, в «Спартак» в это межсезонье пригласил тренера по физической подготовке Хасана Саида. Раньше он работал в «Красной Армии», и по мнению многих специалистов это едва ли ни не самый сильный трансфер красно-белых. Несколько дней назад он закрыл зону для разминки специальным баннером и потом извинялся.

— Я просто не хочу, чтобы некоторые вещи видели посторонние и снимали на камеру.

Что именно там тайного, даже хоккеисты не могут сказать, но поверим на слово. Есть какой-то секретный ингредиент, только он никак на результате команды не сказывается. Впрочем, перед матчем спартаковцы обнимаются, делают выпад ногой и что-то шепчут друг другу.

Так вот на арене на Ленинградском проспекте спрятаться было трудно. Делать разминку у площадки? Увидят посторонние. Хасан Саид повел команду на цокольный этаж, но оттуда их выгнали охранники. Пришлось перейти в микст-зону, а туда, вопреки всем регламентам, прессе вход запрещен.

Анатолию Никонцеву было интересно, как смотрелись армейцы с «Северсталью». Я рассказывал, что мог вспомнить. Говорил, что череповчане создали много моментов, но не забили.

— Моменты были? — удивлялся Анатолий.

— Угу, — киваю я.

— Не отвлекай нас, пожалуйста, — внезапно попросил Игорь Мирнов.

Он отвел Никонцева и начал что-то объяснять, показывая на пустой лед.

Мирнов провел на льду 12 минут, завершил матч с показателем полезности «минус 1», очков не набрал, ни разу не бросил и я позже уже задумался, а стоило ли ему было делиться планами с Никонцевым? Анатолий-то хоть два раза угрожал воротам.

КТО УКРАЛ ФОРМУ БУРДАСОВА?

Если кто-то будет делать рейтинги самых зрелищных матчей между ЦСКА и «Спартаком», то этот займет одно из последних мест. Было предельно скучно, да еще и трибуны не заполнились. Было мало болельщиков красно-белых.

— Билеты на фанатский сектор для гостей продавались по 1200 рублей, — объяснили мне. — Кто же за такие деньги на игру пойдет?

Зато не было традиционных нецензурных речевок и сопутствующих конфликтов. Драка на трибунах была всего одна, да и то какая-то странная. Возле ложи прессы схлестнулись те, кто пришел с семьями. Ничего серьезного, полиция вывела зачинщиков и отпустила.

Игорь Никитин удивил тем, что в звено с Андреем Кузьменко и Андреем Светлаковым поставил Грегга Скотта, а не Константина Окулова. А ведь именно с бывшим хоккеистом «Сибири» звено регулярно набирало очки и триумфально съездило в высшую лигу. Позже Главный тренер все объяснил.

— Мне показалось, что Окулов (с ударением на первый слог) еще не готов проводить четыре матча подряд на таком уровне, — сообщил он после игры. — Именно потому я и поставил Грегга.

Все понятно. Главное правильно объяснить. Но снова не было Антона Бурдасова. В прошлый раз нам сказали, что он «готовится».

— Подготовится ли Антон к следующей игре? — уточнил я.

— Нет, — заулыбался Никитин.

Я побежал к Бурдасову, чтобы узнать, в чему же проблема.

Антон был в раздевалке, не грустил, смеялся и на вопрос по поводу своего отстранения сказал следующее.

— Я растерял форму, — сказал хоккеист. — Не могу найти.

— Может украл кто? — предполагаю. — Рядом Роман Любимов сидит.

— Не исключено, что он и украл, — согласился хоккеист.

Надо бы провести расследование.

ДЕРГАЧЕВУ НЕГДЕ ЖИТЬ

Кирилл Капризов в этой встрече едва не получил серьезную травму. Дмитрий Юдин бросил по воротам, но шайба попала в лицо нашему молодому дарованию.

— Меня не тряхнуло, — выдавливал из себя слова Кирилл. — Сотрясения нет.

— А зубы?

Капризов потрогал зубы языком.

— Целы, кажется, — вздохнул он. — Но говорить больно.

Не исключено, что это повод для того, чтобы пропустить матч с «Локомотивом». Следующая игра будет действительно напряженной, ведь в гости приедет Дмитрий Квартальнов. А он считает, что его уволили несправедливо. Команда показывала результат, но не смогла выиграть Кубок.

— Мы завтра будем разбирать соперника, — усмехнулся Никитин. Он ждал, что про это спросят.

— У вас была скучная игра. Такое ощущение, что никто не хотел выигры… проигрывать, — напомнили ему.

— Да я бы не сказал, что она была скучная, — удивился главный тренер армейской команды.

Прямо во время матча пришло сообщение, что Максим Потапов покидает «Спартак», но Вадим Епанчинцев не стал комментировать эту новость. Потапов же был среди запасных, но быстро покинул стадион.

В принципе, ему сейчас тяжело бороться за место даже в четвертой тройке, особенно после приглашения Александра Дергачева. Бывший форвард СКА провел первую игру, а после матча выглядел чуть ошарашенным.

— Пока даже не знаю, где жить буду, — говорил он. — То ли к Юдину поеду, то ли в гостиницу. А потом где жить? Квартиру снимать или в отеле?

— Главное ближе к стадиону. А то в пробках карьеру проведешь, — предостерег я.

— Пробки эти еще, — вспомнил Дергачев о неприятном. — Вчера прилетел в Москву, рейс опоздал, надо было на тренировку приходить, а я к ней опоздал. Но все равно сказали выйти на лед. Все быстро, быстро. Пока Москва сейчас для меня непонятна.

Дергачев смотрелся в первом матче довольно ровно.

— У него же давно не было игровой практики, — напомнил Вадим Епанчинцев. — Он пять матчей всего провел.

Но это в КХЛ. Была и высшая лига.

На стадионе сектор с болельщиками «Спартака» был огорожен, просто так пройти по арене было нельзя, но все эти меры безопасности, наверное, были излишними. Только после игры два полицейских, услышав что-то по рации, рванули к главному входу. Я за ними, а оказалось им нужно было грузиться в автобус и уезжать в часть.