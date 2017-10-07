Армия сыграла в «квадрат». Как ЦСКА победил «Спартак»
ЦСКА дома взял верх над «Спартаком» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
ЦСКА дома взял верх над «Спартаком» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
Хозяева не мудрствуя лукаво два периода играли по лекалам своего бывшего наставника Дмитрия Квартальнова — очень зло, вертикально, в прессинг и буквально закатали спартаковцев в лед. Однако в третьем доминировали гости и едва не сравняли счет.
В последнее время «Спартак» превратился в самого желанного соперника для ЦСКА. В прошлом сезоне армейцы дважды учинили
Теперь у руля спартаковцев Вадим Епанчинцев, примерявший форму обоих соперников. Он был важным механизмом в «машине» Вячеслава Быкова, ее мозговым центром. И если бы на вал травм быть ему в сборной.
Спартаковцы не любят ходить в ледовый дворец на Ленинградском проспекте. В настоящее время ситуация вряд ли изменилась. Самый дешевый билет на дерби стоил 1200 рублей. Да еще в хоккейное дело косвенно вмешался футбол Россия — Южная Корея, проходивший параллельно на «Песках».
И
Главком
Никитин, как и обещал, показал уже забытого защитника Марченко, пропустившего четыре последних матча.
Первые два периода
Между этими голами отличились спартаковцы. Сначала Юханссон, как фокусник, черенком клюшки остановил летевшую в ворота шайбу, а потом спиной затолкал в ворота нападающего Радила, оказавшегося во вратарской зоне. Через секунду шайба залетела в сетку. Епанчинцев взял челлендж. Решение принимали минут пять, не меньше. Гол аннулировали.
В третьем периоде хозяева
Гости были близки к тому, чтобы сравнять счет. Но бросали не столь дерзко и точно, как Подшедялов.
Капитан ЦСКА Андронов поставил точку, поразив пустые ворота. 3:1 — очередная победа армейцев в дерби над спартаковцами.
|Игорь Никитин
|Вадим Епанчинцев
|Ларс Юханссон
|Никита Беспалов 58:29 (Н. Беспалов 59:49)
|1-й период
|01:34
|Александр Попов (К. Петров, Н. Нестеров)
|03:02
|Богдан Киселевич
|03:54
|Игорь Мирнов
|16:02
|2-й период
|26:04
|Грег Скотт
|Максим Цыплаков
|29:55
|Евгений Кулик
|37:43
|38:43
|Сергей Шумаков (К. Капризов)
|3-й период
|Артем Подшендялов (Б. Максвелл)
|42:52
|48:29
|Игорь Ожиганов
|59:49
|п.в.
|Сергей Андронов (И. Телегин, А. Светлаков)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)