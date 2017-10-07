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20:02 (мск), источник: Советский спорт

Армия сыграла в «квадрат». Как ЦСКА победил «Спартак»

ЦСКА дома взял верх над «Спартаком» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

Источник: Советский спорт

Хозяева не мудрствуя лукаво два периода играли по лекалам своего бывшего наставника Дмитрия Квартальнова — очень зло, вертикально, в прессинг и буквально закатали спартаковцев в лед. Однако в третьем доминировали гости и едва не сравняли счет. Красно-белые не могут победить ЦСКА с сентября 2013 года.

В последнее время «Спартак» превратился в самого желанного соперника для ЦСКА. В прошлом сезоне армейцы дважды учинили красно-белым теннисный разгром с одинаковым счетом 6:1. Это было при Алексее Ярушкине.

Теперь у руля спартаковцев Вадим Епанчинцев, примерявший форму обоих соперников. Он был важным механизмом в «машине» Вячеслава Быкова, ее мозговым центром. И если бы на вал травм быть ему в сборной.

Спартаковцы не любят ходить в ледовый дворец на Ленинградском проспекте. В настоящее время ситуация вряд ли изменилась. Самый дешевый билет на дерби стоил 1200 рублей. Да еще в хоккейное дело косвенно вмешался футбол Россия — Южная Корея, проходивший параллельно на «Песках».

И все-таки 3762 зрителя на момент стартового вбрасывания — не самая плохая цифра. Скромнее, конечно, чем неделю назад на «Торпедо», но… К третьему периоду свободных мест почти не осталось. Если в прошлое воскресенье трибуны вели себя идеально, то теперь фан-секторы то и дело извергали мат-перемат. А ведь рядом сидели мамы с детьми.

Главком красно-синих Игорь Никитин доверил пост номер один шведу Юхапнссону. А Епанчинцев — Беспалову, который лет десять назад сидел в ЦСКА на банке за разными спинами. Швед вступал в игру эпизодически, его оппонент с первых секунд попал под «артобстрел».

Никитин, как и обещал, показал уже забытого защитника Марченко, пропустившего четыре последних матча. По-прежнему в лазарете центрфорвард Шалунов, которого заменил Григоренко. Красно-белые могут посетовать на отсутствие травмированного Лещенко, форварда неуступчивого, настырного, пусть и незабивного. Надел красно-белую форму форвард-гренадер Дергачев, одолженный СКА. Этакий спартаковский Артюхин. Теперь в «Спартаке» целая питерская диаспора -, успевший выйти на лидирующие позиции, защитник Юдин и Дергачев.

Первые два периода красно-синие душили гостей, душили, душили, душили, но разразились только двумя заброшенными шайбами. Первая — плод образцовой контратаки, вторая — добивание в ближнего пятачка.

Между этими голами отличились спартаковцы. Сначала Юханссон, как фокусник, черенком клюшки остановил летевшую в ворота шайбу, а потом спиной затолкал в ворота нападающего Радила, оказавшегося во вратарской зоне. Через секунду шайба залетела в сетку. Епанчинцев взял челлендж. Решение принимали минут пять, не меньше. Гол аннулировали.

В третьем периоде хозяева почему-то отступили, отказались от прессинга. Гости осмелели. Вдохновил их и быстрая шайба новичка Подшендялова, заброшенная роскошным уан-таймером в дальнюю девятку. После ошибок Григоренко и Капризова.

Гости были близки к тому, чтобы сравнять счет. Но бросали не столь дерзко и точно, как Подшедялов.

Капитан ЦСКА Андронов поставил точку, поразив пустые ворота. 3:1 — очередная победа армейцев в дерби над спартаковцами.

ЦСКА 3:1
(1:0, 1:0, 1:1)
Спартак
7.10.2017, 17:00 Зрители: 3762 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Вадим Епанчинцев
Вратари
Ларс Юханссон Никита Беспалов 58:29 (Н. Беспалов 59:49)
1-й период
01:34 Александр Попов (К. Петров, Н. Нестеров)
03:02 Богдан Киселевич
03:54
Игорь Мирнов 16:02
2-й период
26:04 Грег Скотт
Максим Цыплаков 29:55
Евгений Кулик 37:43
38:43 Сергей Шумаков (К. Капризов)
3-й период
Артем Подшендялов (Б. Максвелл) 42:52
48:29 Игорь Ожиганов
59:49 п.в. Сергей Андронов (И. Телегин, А. Светлаков)
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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