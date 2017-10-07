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19:48 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ, одержав пятую победу подряд

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:1 обыграл столичный «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Александр Попов (2-я минута), Сергей Шумаков (39) и Сергей Андронов (60). У гостей отличился Артем Подшендялов (43).

Армейцы продлили свою победную серию до пяти матчей кряду.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 37 очками в активе. Набравший 20 очков «Спартак» идет на 11-м месте.

В следующем матче ЦСКА на своей площадке примет ярославский «Локомотив». «Спартак» дома сыграет с санкт- петербургским СКА. Обе встречи состоятся 9 октября.

В другом матче дня подольский «Витязь» в овертайме со счетом 2:1 уступил дома череповецкой «Северстали».

ЦСКА 3:1
(1:0, 1:0, 1:1)
Спартак
7.10.2017, 17:00 Зрители: 3762 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Вадим Епанчинцев
Вратари
Ларс Юханссон Никита Беспалов 58:29 (Н. Беспалов 59:49)
1-й период
01:34 Александр Попов (К. Петров, Н. Нестеров)
03:02 Богдан Киселевич
03:54
Игорь Мирнов 16:02
2-й период
26:04 Грег Скотт
Максим Цыплаков 29:55
Евгений Кулик 37:43
38:43 Сергей Шумаков (К. Капризов)
3-й период
Артем Подшендялов (Б. Максвелл) 42:52
48:29 Игорь Ожиганов
59:49 п.в. Сергей Андронов (И. Телегин, А. Светлаков)
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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