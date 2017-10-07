ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ, одержав пятую победу подряд
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:1 обыграл столичный «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:1 обыграл столичный «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Александр Попов (2-я минута), Сергей Шумаков (39) и Сергей Андронов (60). У гостей отличился Артем Подшендялов (43).
Армейцы продлили свою победную серию до пяти матчей кряду.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 37 очками в активе. Набравший 20 очков «Спартак» идет на 11-м месте.
В следующем матче ЦСКА на своей площадке примет ярославский «Локомотив». «Спартак» дома сыграет с санкт- петербургским СКА. Обе встречи состоятся 9 октября.
В другом матче дня подольский «Витязь» в овертайме со счетом 2:1 уступил дома череповецкой «Северстали».
|Игорь Никитин
|Вадим Епанчинцев
|Ларс Юханссон
|Никита Беспалов 58:29 (Н. Беспалов 59:49)
|1-й период
|01:34
|Александр Попов (К. Петров, Н. Нестеров)
|03:02
|Богдан Киселевич
|03:54
|Игорь Мирнов
|16:02
|2-й период
|26:04
|Грег Скотт
|Максим Цыплаков
|29:55
|Евгений Кулик
|37:43
|38:43
|Сергей Шумаков (К. Капризов)
|3-й период
|Артем Подшендялов (Б. Максвелл)
|42:52
|48:29
|Игорь Ожиганов
|59:49
|п.в.
|Сергей Андронов (И. Телегин, А. Светлаков)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)