Монстры в головах. Почему рекорд СКА — позор для других клубов
«Локомотиву», «Салавату Юлаеву» и другим должно быть стыдно. Они заранее сдаются чемпионам.
«Локомотиву», «Салавату Юлаеву» и другим должно быть стыдно. Они заранее сдаются чемпионам.
Весь сентябрь хоккейная Россия за исключением территории Ленинградской области жила в состоянии перманентной ненависти к СКА. С каждой победой эта злоба только нарастала. Не сказать, что случилось
Да только этой осенью волна народного возмущения пошла дальше. Если раньше под стрелы критики попадали личности, будь то Олег Знарок или Илья Ковальчук, или чересчур агрессивная трансферная политика СКА, то теперь всё куда глобальнее. По недавно возникшей, но уже широко тиражируемой, теории петербуржцы со своей победной серией убивают российский хоккей. Мол, и еле живая конкуренция в КХЛ бьётся в конвульсиях, и многочисленные сборники не получают сопротивления в канун Олимпиады.
Под всем этим, в принципе, можно подписаться. Только с некоторыми оговорками. Да, конкуренция в нашей лиге, если брать её цельно, а не дробить на категории из олиграхов, середняков и аутсайдеров, не выдерживает никакой критики. Да, вряд ли игроки СКА, претендующие на поездку в Корею, повышают своё мастерство, обыгрывая соперников с разницей в
Разделение на бедных и богатых в российском хоккее существовало всегда. Не надо делать вид, что
Со всех сторон нам говорят, что победная серия СКА снижает интерес к КХЛ. Причём этого мнения придерживаются как руководители клубов, так и простые болельщики. В
Разделение на бедных и богатых в российском хоккее существовало всегда. Не надо делать вид, что когда-то у нас был чемпионат равных возможностей.
СКА часто обвиняют в маниакальном желании скупать всё, что движется. Но именно сейчас подобные разговоры продолжаются скорее по инерции. Кого «армейцы» приобрели в межсезонье, что вмиг стали на голову выше всей лиги? Давид Рундблад — защитник не выдающийся, хотя в юности ему выдавали большие авансы. Максим Карпов был ведущим форвардом «Динамо», но покинул столичный клуб в статусе свободного агента. Да и в победную серию петербуржцев он внёс минимальный вклад, не сыграв и половины матчей. Сергея Калинина ни у одного клуба КХЛ «армейцы» не перекупали, силой не забирали, а в текущем сезоне он всего лишь девятый бомбардир команды. Разве что Владислав Гавриков серьёзно зацементировал оборону СКА, что вызывает ревность в Ярославле.
В отличие от другого армейского клуба, СКА минувшим летом не тратил сотни миллионов рублей на компенсации. Не забирал игроков по своим высокопоставленным каналам, хотя в истории петербуржцев и такие прецеденты были. Это ЦСКА, а не лидеры чемпионата, держит на трибунах две пятёрки и отправляет в Высшую лигу кандидатов в сборную. Можно сколько угодно ругать клуб из
КХЛ, возможно, видела даже более классные команды, чем эта. Тот же СКА образца первого чемпионства или, скажем, «Салават Юлаев» Быкова и Захаркина. На бумаге СКА ведут за собой нападающие 34 и 39 лет, то есть уже ветераны. Но Ковальчук добросовестно подготовился к сезону, что с ним случается не всегда, а Дацюка травмы обходят стороной. После отъезда Шипачёва и Дадонова в НХЛ все наперебой говорили, что «армейцы» стали слабее. Не было никакой уверенности в том, что Никита Гусев удержит уровень без привычных партнёров, а он взял и этот уровень превзошёл. Будто только и ждал момент, чтобы выйти из тени.
Разница между СКА и всеми остальными — она ведь не только в уровне исполнителей. В стабильности, порядке — ничуть не меньше. У команды нет ни намёка на чемпионское похмелье или шапкозакидательские настроения.
Во многом рекорд СКА стал возможен
Почему нынешняя серия СКА вызывала куда больший резонанс, нежели серия «Авангарда» в сезоне-2010/11? Тогда омичи выиграли Кубок континента, одержав 18 побед подряд. Да только большинство игр подопечные Раймо Сумманена выигрывали в
На дистанции, быть может, у СКА действительно нет конкурентов. Должно случиться
КХЛ, возможно, видела даже более классные команды, чем эта. Тот же СКА образца первого чемпионства или, скажем, «Салават Юлаев» Быкова и Захаркина.
Проиграть СКА — не зазорно. Достойно бился с гостями из Петербурга «Авангард», проигравший не без участия судей. «Магнитка» один из лучших матчей сезона провела именно против «армейцев», словно вспомнив прошлогодний финал. Даже «Витязь» в начале сезона покусал чемпионов, отобрав у них одно очко. Тогда как команды из Ярославля и Уфы при своих болельщиках пропускают по шесть шайб, разваливаясь задолго до финальной сирены. Перед тем, как обвинять во всех своих бедах СКА, стоит иногда посмотреть в зеркало. Почти у каждого клуба есть свои проблемы, никак не связанные с политикой петербуржского клуба, потолком зарплат и интересами сборной. Можно успокаивать себя тем, что СКА — это монстр, и бороться с ним бессмысленно, но монстры только в головах.