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16:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Монстры в головах. Почему рекорд СКА — позор для других клубов

«Локомотиву», «Салавату Юлаеву» и другим должно быть стыдно. Они заранее сдаются чемпионам.

Источник: РИА "Новости"

Весь сентябрь хоккейная Россия за исключением территории Ленинградской области жила в состоянии перманентной ненависти к СКА. С каждой победой эта злоба только нарастала. Не сказать, что случилось что-то ранее невиданное. Петербуржцы, что в хоккее, что в футболе вызывают сильные эмоции, и далеко не всегда положительные. За примерами далеко ходить не надо, достаточно перенестись в прошлую весну, когда «армейцы» с Невы брали второй Кубок Гагарина.

Да только этой осенью волна народного возмущения пошла дальше. Если раньше под стрелы критики попадали личности, будь то Олег Знарок или Илья Ковальчук, или чересчур агрессивная трансферная политика СКА, то теперь всё куда глобальнее. По недавно возникшей, но уже широко тиражируемой, теории петербуржцы со своей победной серией убивают российский хоккей. Мол, и еле живая конкуренция в КХЛ бьётся в конвульсиях, и многочисленные сборники не получают сопротивления в канун Олимпиады.

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Под всем этим, в принципе, можно подписаться. Только с некоторыми оговорками. Да, конкуренция в нашей лиге, если брать её цельно, а не дробить на категории из олиграхов, середняков и аутсайдеров, не выдерживает никакой критики. Да, вряд ли игроки СКА, претендующие на поездку в Корею, повышают своё мастерство, обыгрывая соперников с разницей в четыре-пять шайб. Особенно когда по совету их же главного тренера соперники выставляют полурезервный состав. Так и напрашивается карикатура, на которой Олег Знарок с лопатой в руках роет себе яму. Сюрреализм, да и только.

Разделение на бедных и богатых в российском хоккее существовало всегда. Не надо делать вид, что когда-то у нас был чемпионат равных возможностей. Возможно, был иной порядок цифр в бюджетах, но стоит лишь вспомнить состав «Ак Барса» образца локаута с Лекавалье, Хабибулиным, Ковалёвым и Хитли, чтобы понять: петербуржцы здесь далеко не первооткрыватели. В своё время купался в деньгах и омский «Авангард», запросто перекупавший игроков из столичных клубов. А разве не было разговоров про админресурс и странное судейство в играх с московским «Динамо»? Сейчас лишь сменились векторы, а суть осталась та же.

Со всех сторон нам говорят, что победная серия СКА снижает интерес к КХЛ. Причём этого мнения придерживаются как руководители клубов, так и простые болельщики. В каких-то городах и правда падает посещаемость, но чаще люди плюются, но всё-таки смотрят. Дальше разговоров в интернете идея бойкотов матчей с действующими чемпионами не пошла. СКА в каждом городе, даже в Ханты-Мансийске, собирает полные трибуны. Желание воочию увидеть Илью Ковальчука и Павла Дацюка, а, возможно, и победу своей команды над монстром из Северной столицы, перевешивает всё, даже принципы.

Разделение на бедных и богатых в российском хоккее существовало всегда. Не надо делать вид, что когда-то у нас был чемпионат равных возможностей.

СКА часто обвиняют в маниакальном желании скупать всё, что движется. Но именно сейчас подобные разговоры продолжаются скорее по инерции. Кого «армейцы» приобрели в межсезонье, что вмиг стали на голову выше всей лиги? Давид Рундблад — защитник не выдающийся, хотя в юности ему выдавали большие авансы. Максим Карпов был ведущим форвардом «Динамо», но покинул столичный клуб в статусе свободного агента. Да и в победную серию петербуржцев он внёс минимальный вклад, не сыграв и половины матчей. Сергея Калинина ни у одного клуба КХЛ «армейцы» не перекупали, силой не забирали, а в текущем сезоне он всего лишь девятый бомбардир команды. Разве что Владислав Гавриков серьёзно зацементировал оборону СКА, что вызывает ревность в Ярославле.

В отличие от другого армейского клуба, СКА минувшим летом не тратил сотни миллионов рублей на компенсации. Не забирал игроков по своим высокопоставленным каналам, хотя в истории петербуржцев и такие прецеденты были. Это ЦСКА, а не лидеры чемпионата, держит на трибунах две пятёрки и отправляет в Высшую лигу кандидатов в сборную. Можно сколько угодно ругать клуб из Санкт-Петербурга, но там научились выдерживать баланс. На сегодняшний день в СКА все находятся на своих местах. Есть небольшой перебор по защитникам, но в целом это привычная картина. Так почему же подопечные Знарка установили рекорд по победам именно в этом сезоне?

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КХЛ, возможно, видела даже более классные команды, чем эта. Тот же СКА образца первого чемпионства или, скажем, «Салават Юлаев» Быкова и Захаркина. На бумаге СКА ведут за собой нападающие 34 и 39 лет, то есть уже ветераны. Но Ковальчук добросовестно подготовился к сезону, что с ним случается не всегда, а Дацюка травмы обходят стороной. После отъезда Шипачёва и Дадонова в НХЛ все наперебой говорили, что «армейцы» стали слабее. Не было никакой уверенности в том, что Никита Гусев удержит уровень без привычных партнёров, а он взял и этот уровень превзошёл. Будто только и ждал момент, чтобы выйти из тени.

Разница между СКА и всеми остальными — она ведь не только в уровне исполнителей. В стабильности, порядке — ничуть не меньше. У команды нет ни намёка на чемпионское похмелье или шапкозакидательские настроения. Плюс-минус в этом составе «армейцы» играют довольно давно. Базис и вовсе заложил Вячеслав Быков. С первого чемпионского сезона в команде осталось больше десятка игроков. У конкурентов — всё иначе. ЦСКА сменил не только главного тренера, но и игровую концепцию. «Локомотив» после успешного плей-офф сошёл с рельсов, «Салават Юлаев» колошматит второй сезон, сменился рулевой и в «Авангарде». У «Магнитки» не нашлось тех внутренних резервов, что были у СКА, чтобы восполнить потери ключевых защитников.

Во многом рекорд СКА стал возможен из-за того, что самая мастеровитая команда лиги стала к тому же самой стабильной и организованной. Питерский штиль наложился на бури и смерчи, которые бушуют в других клубах с приставкой «топ». В том, что Геннадий Величкин вместо Криса Ли привёз сомнительного канадца Ника Шауса, виноваты явно не в Северной столице. Не СКА сначала делает капитаном «Салавата Юлаева» Дениса Куляша, а потом помещает его в список отказов. Петербуржцы за Гаврикова круглую сумму в Ярославль перевели, но почему Юрий Яковлев не купил на эти деньги ни одного защитника — уже не их забота. В лиге есть целый ряд клубов, которые за сезон тратят больше миллиарда рублей, но при этом проходят не больше одного раунда, систематически ошибаются в легионерах и пачками меняют тренеров.

Почему нынешняя серия СКА вызывала куда больший резонанс, нежели серия «Авангарда» в сезоне-2010/11? Тогда омичи выиграли Кубок континента, одержав 18 побед подряд. Да только большинство игр подопечные Раймо Сумманена выигрывали в одну-две шайбы. Четыре победы были одержаны в овертайме, одна — по буллитам. Тогда как разгрома всего два: дома над «Трактором» — 4:0, и в гостях над «Югрой» — 6:2. Серия СКА от серии «Авангарда» отличается так же, как галоп и хождение по минному полю. Да, подопечные Знарка на старте сезона дважды доигрались до буллитов, но впоследствии крупные победы поставили на конвейер, а меньше трёх шайб забивали всего однажды — в домашнем матче с «Йокеритом».

На дистанции, быть может, у СКА действительно нет конкурентов. Должно случиться что-то экстраординарное, чтобы третий Кубок Гагарина ускользнул от питерских «армейцев». Но в отдельно взятом матче можно обыграть любого соперника. Особенно, если на него не надо дополнительно настраиваться. Однако на наши клубы серия СКА почему-то подействовала в обратную сторону. Вместо того, чтобы стремиться стать теми, кто наконец-то уложит на лопатки Голиафа, они либо проигрывают ещё до выхода на лёд, либо опускают руки при первой же неудаче. И если «Сибири», которая при своих болельщиках вышла не выиграть у СКА, а не проиграть, подобная осторожность ещё простительна, то для команд, претендующих на титулы, такой подход постыден.

КХЛ, возможно, видела даже более классные команды, чем эта. Тот же СКА образца первого чемпионства или, скажем, «Салават Юлаев» Быкова и Захаркина.

Проиграть СКА — не зазорно. Достойно бился с гостями из Петербурга «Авангард», проигравший не без участия судей. «Магнитка» один из лучших матчей сезона провела именно против «армейцев», словно вспомнив прошлогодний финал. Даже «Витязь» в начале сезона покусал чемпионов, отобрав у них одно очко. Тогда как команды из Ярославля и Уфы при своих болельщиках пропускают по шесть шайб, разваливаясь задолго до финальной сирены. Перед тем, как обвинять во всех своих бедах СКА, стоит иногда посмотреть в зеркало. Почти у каждого клуба есть свои проблемы, никак не связанные с политикой петербуржского клуба, потолком зарплат и интересами сборной. Можно успокаивать себя тем, что СКА — это монстр, и бороться с ним бессмысленно, но монстры только в головах.

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