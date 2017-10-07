«Адмирал» потерпел поражение в домашнем матче
Вчера, 6 октября, со счетом 0:2 «Адмирал» уступил «Ладе» из Тольятти в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Deita. ru».
Вчера, 6 октября, со счетом 0:2 «Адмирал» уступил «Ладе» из Тольятти в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Deita. ru».
Вчера, 6 октября, со счетом 0:2 «Адмирал» уступил «Ладе» из Тольятти в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Deita.ru».
Как отметили в
До конца игры приморцы пытались прорвать оборону «Лады», однако за две минуты до сирены пропустили вторую — 0:2.
Напомним, 4 октября, «Адмирал» провел матч очередного тура континентальной хоккейной лиги против челябинского «Трактора». Эта игра запомнилась болельщикам тем, что трибуны «Фетисов-Арены» оказались заполнены лишь наполовину — 2882 зрителя. Это — печальный антирекорд «Адмирала» за всю историю клуба.
Екатерина Лапкина.