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05:23 (мск), источник: ДЕЙТА

«Адмирал» потерпел поражение в домашнем матче

Вчера, 6 октября, со счетом 0:2 «Адмирал» уступил «Ладе» из Тольятти в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Deita. ru».

Вчера, 6 октября, со счетом 0:2 «Адмирал» уступил «Ладе» из Тольятти в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Deita.ru».

Как отметили в пресс-службе хоккейного клуба «Адмирал», первый период прошёл без голов и голевых моментов. А во втором гостям хватило 10 секунд со стартового вбрасывания, чтобы открыть счет — 0:1.

До конца игры приморцы пытались прорвать оборону «Лады», однако за две минуты до сирены пропустили вторую — 0:2.

Напомним, 4 октября, «Адмирал» провел матч очередного тура континентальной хоккейной лиги против челябинского «Трактора». Эта игра запомнилась болельщикам тем, что трибуны «Фетисов-Арены» оказались заполнены лишь наполовину — 2882 зрителя. Это — печальный антирекорд «Адмирала» за всю историю клуба.

Екатерина Лапкина.

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