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01:18 (мск), источник: Известия

Микс Индрашис: Николай Жердев — хороший парень и большой мастер

Хоккеист рижского «Динамо» Микс Индрашис — о дебюте в роли капитана команды, матче с ЦСКА под руководством нового главного тренера и переходе в клуб двукратного чемпиона мира.

Источник: ИТАР-ТАСС

После нескольких удачных матчей на старте сезона рижское «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Латвийская команда проиграла 13 встреч подряд в основное время, что привело к отставке главного тренера, легенды прибалтийского хоккея Сандиса Озолиньша. Сменивший его генеральный менеджер «Динамо» Гиртс Анкипанс во вторник дебютировал во главе рижан в матче с ЦСКА. Динамовцы дали бой фаворитам сезона, сыграв в основное время вничью (2:2) и уступив москвичам лишь в овертайме.

Вторую шайбу в этой игре забросил новый капитан команды Микс Индрашис, известный российским болельщикам по выступлениям за сборную Латвии на чемпионатах мира. В интервью «Известиям» 27-летний форвард оценил игру динамовцев с ЦСКА, прокомментировал приход в клуб Николая Жердева и провальный старт команды в сезоне-2017/18.

— У «Динамо» была долгая серия поражений. За счет чего удалось дать бой ЦСКА?

— Мы очень серьезно отнеслись к этому матчу и самоотверженно играли, бросаясь под каждый удар. На такого соперника, как ЦСКА, настраиваться не нужно. Поэтому не могу сказать, что здесь как-то повлияла смена тренера.

— Шанс дожать армейцев у вас был?

— В некоторых моментах нам просто не везло. Были эпизоды, которые мы не довели до конца, хотя могли претендовать на большее. И еще нельзя было пропускать вторую шайбу сразу после перерыва. Но мы понимаем, что у хоккеистов ЦСКА класс и мастерство выше. Они умеют реализовывать свои возможности, создавать моменты и держать шайбу в атаке. А у нас был тяжелый период, серия поражений. Поэтому мы довольны игрой в Москве и заработанным очком.

— Непрерывная серия поражений не давит на игроков психологически?

— Мы стараемся не обращать на нее внимания. Перед игрой Гиртс Анкипанс попросил нас выбросить из головы все мысли о неудачах и сыграть в свою игру. Считаю, что мы показали содержательный хоккей. Но когда создавали моменты у чужих ворот, не могли «родить» голы.

— Как в коллективе приняли Николая Жердева?

— Отлично. Коля — хороший парень и большой мастер. Он только неделю находится в «Динамо», но уже нашел общий язык с ребятами и готов помогать команде.

— Судя по тому, что он начал комбинацию, с которой вы забросили шайбу в ворота ЦСКА, на льду взаимопонимание тоже налажено?

— В этом эпизоде все получилось удачно. Сейчас нас с Жердевым постоянно ставят вместе на большинство — тренер сразу предупредил, что я буду играть вместе с Николаем. Получается неплохо. Дальше будем стараться улучшать игру.

— В начале сезона рижское «Динамо» накрыла волна травм лидеров команды. Это основная причина серии поражений?

— Не совсем правильно списывать все только на травмы. Многие проигранные матчи мы могли обернуть в свою пользу и тем составом, что есть сейчас. Это хоккей, тяжелые травмы здесь могут случиться в любой момент. Это не значит, что надо опускать руки и не выходить на лед. Всегда нужно биться за победу вопреки обстоятельствам. Но потеря многих игроков снизила наши возможности. Если бы Микелис Редлихс не получил перелом в августе, сейчас бы он нам очень помог.

— Вы уже освоились в роли капитана?

— Я не так долго являюсь капитаном команды, но чувствую себя уверенно. Благодарен клубу и команде за такое доверие. Стараюсь не подвести «Динамо».

— Вы нашли для себя ответ на вопрос, почему у Сандиса Озолиньша не сложилась карьера в «Динамо»?

— Не знаю. Он — легенда латвийского хоккея, имеет очень большой авторитет в «Динамо». Сейчас тяжело объяснить, почему у нас не получилось в начале сезона. Сейчас стараюсь не думать об этом. Как и о том, кто возглавит команду дальше. Мы просто стараемся выходить на лед и играть с максимальной самоотдачей.

ЦСКА 3:2 ОТ
(1:2, 1:0, 0:0)
Динамо Р
3.10.2017, 19:30 Зрители: 3321 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Гиртс Анкипанс
Вратари
Ларс Юханссон Янис Калныньш
1-й период
03:49 Кирилл Капризов (А.М. Сергеев)
Робертс Липсбергс 04:08
10:06 Михаил Науменков
Робертс Липсбергс 10:06
10:22 Кирилл Петров
Микс Индрашис (А. Салмела, Н. Жердев) 10:48
2-й период
22:51 Андрей Кузьменко (В. Ничушкин, Б. Киселевич)
Кристапс Зиле 27:25
Никита Евпалов 36:45
3-й период
43:41 Михаил Науменков
Овертайм
63:47 Валерий Ничушкин (М. Робинсон)
Статистика
6 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
 Микс Индрашис: «Николай Жердев - хороший парень и большой мастер»
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