Микс Индрашис: «Николай Жердев - хороший парень и большой мастер»

Источник: ИТАР-ТАСС

После нескольких удачных матчей на старте сезона рижское «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Латвийская команда проиграла 13 встреч подряд в основное время, что привело к отставке главного тренера, легенды прибалтийского хоккея Сандиса Озолиньша. Сменивший его генеральный менеджер «Динамо» Гиртс Анкипанс во вторник дебютировал во главе рижан в матче с ЦСКА. Динамовцы дали бой фаворитам сезона, сыграв в основное время вничью (2:2) и уступив москвичам лишь в овертайме.

Вторую шайбу в этой игре забросил новый капитан команды Микс Индрашис, известный российским болельщикам по выступлениям за сборную Латвии на чемпионатах мира. В интервью «Известиям» 27-летний форвард оценил игру динамовцев с ЦСКА, прокомментировал приход в клуб Николая Жердева и провальный старт команды в сезоне-2017/18.

— У «Динамо» была долгая серия поражений. За счет чего удалось дать бой ЦСКА?

— Мы очень серьезно отнеслись к этому матчу и самоотверженно играли, бросаясь под каждый удар. На такого соперника, как ЦСКА, настраиваться не нужно. Поэтому не могу сказать, что здесь как-то повлияла смена тренера.

— Шанс дожать армейцев у вас был?

— В некоторых моментах нам просто не везло. Были эпизоды, которые мы не довели до конца, хотя могли претендовать на большее. И еще нельзя было пропускать вторую шайбу сразу после перерыва. Но мы понимаем, что у хоккеистов ЦСКА класс и мастерство выше. Они умеют реализовывать свои возможности, создавать моменты и держать шайбу в атаке. А у нас был тяжелый период, серия поражений. Поэтому мы довольны игрой в Москве и заработанным очком.

— Непрерывная серия поражений не давит на игроков психологически?

— Мы стараемся не обращать на нее внимания. Перед игрой Гиртс Анкипанс попросил нас выбросить из головы все мысли о неудачах и сыграть в свою игру. Считаю, что мы показали содержательный хоккей. Но когда создавали моменты у чужих ворот, не могли «родить» голы.

— Как в коллективе приняли Николая Жердева?

— Отлично. Коля — хороший парень и большой мастер. Он только неделю находится в «Динамо», но уже нашел общий язык с ребятами и готов помогать команде.

— Судя по тому, что он начал комбинацию, с которой вы забросили шайбу в ворота ЦСКА, на льду взаимопонимание тоже налажено?

— В этом эпизоде все получилось удачно. Сейчас нас с Жердевым постоянно ставят вместе на большинство — тренер сразу предупредил, что я буду играть вместе с Николаем. Получается неплохо. Дальше будем стараться улучшать игру.

— В начале сезона рижское «Динамо» накрыла волна травм лидеров команды. Это основная причина серии поражений?

— Не совсем правильно списывать все только на травмы. Многие проигранные матчи мы могли обернуть в свою пользу и тем составом, что есть сейчас. Это хоккей, тяжелые травмы здесь могут случиться в любой момент. Это не значит, что надо опускать руки и не выходить на лед. Всегда нужно биться за победу вопреки обстоятельствам. Но потеря многих игроков снизила наши возможности. Если бы Микелис Редлихс не получил перелом в августе, сейчас бы он нам очень помог.

— Вы уже освоились в роли капитана?

— Я не так долго являюсь капитаном команды, но чувствую себя уверенно. Благодарен клубу и команде за такое доверие. Стараюсь не подвести «Динамо».

— Вы нашли для себя ответ на вопрос, почему у Сандиса Озолиньша не сложилась карьера в «Динамо»?