Кирилл Фастовский: 19 побед подряд — какой может быть интерес?
Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский — о рекордной серии СКА, уходе Полашека и поступке Степана Санникова.
Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский — о рекордной серии СКА, уходе Полашека и поступке Степана Санникова.
— Показалось, что после матча вы были недовольны не только результатом.
— Я крайне недоволен итоговым результатом, о чем и сказал игрокам. Если в таблице не прибавляется очков, то все остальное — это лирика.
— В тренерской комнате вы очень громко общались с тренерами. О чем именно?
— Обсуждали ошибки игроков,
— У СКА 19 побед подряд. Интересно наблюдать за лигой, где команда столько выигрывает?
— Вы своим вопросом и отвечаете на него. Какой может быть интерес?
— Как отреагировали на решение Степана Санникова отказаться от капитанской нашивки? Это сказалось на коллективе?
— Никак не сказалось, он абсолютно спокойно отреагировал. Это реальная оценка Степаном сегодняшнего состояния и авторитета. Здорово, что ребята оценивают это сами и понимают, как себя вести. Я таких людей поддерживаю. Больше этого: я сказал Санникову «Спасибо» за то, что он понимает правильно, как себя вести. И это не значит, что Степан отказался окончательно и навсегда. Ни в коем случае.
— Городецкий больше не будет губернатором Новосибирской области и председателем попечительского совета. Скажется это на клубе?
— Сейчас можно только гадать. Мы ничего не знаем, отставка произошла только сегодня. Ждем.
— Для вас это сюрприз?
— Таким уж жутким сюрпризом не стало. Когда об этом говорят и говорят — привыкаешь к этим разговорам. Когда происходит на самом деле — всегда становится неожиданным. Даже при том, что говорили много, но так давно, что уже неинтересно. Сегодня это стало фактом. Пока мы не знаем, какие шаги будут дальше. Приедем из поездки — будем пытаться встретиться с губернатором. Хотя догадываюсь, что хоккей для него будет не самой главной задачей. Особенно на первое время.
— По составу: появился Энеруд из ХК «Сочи», в «Северсталь» обменяли Земченко. Много изменений еще будет?
— Земченко мы не обменяли, а отдали, это трансфер. Документы уже готовы. Полашек уезжает в Сочи. Изменения будут еще.
— В том числе и подписания?
— Этого не могу сказать. Но изменения в составе будут.
|Олег Знарок
|Павел Зубов
|Микко Коскинен
|Алексей Красиков 59:37
|1-й период
|Андрей Сигарев
|14:59
|Владимир Первушин
|17:55
|2-й период
|20:57
|22:37
|Сергей Плотников (П. Херсли, Н. Гусев)
|24:22
|Динар Хафизуллин (С. Широков, Мих. Мальцев)
|30:11
|Артем Зуб
|32:57
|Сергей Плотников
|Андрей Сигарев
|35:14
|Андрей Сигарев
|35:14
|3-й период
|Йонас Энлунд (С. Санников, И. Левицкий)
|48:30
|51:08
|Евгений Кетов (В. Гавриков)
|Сергей Коньков
|54:44
|54:51
|Сергей Калинин
|10966 (М. Игнатович, С. Санников)
|56:53
|Владислав Наумов
|57:36
|59:59
|Илья Каблуков
|8
|Штрафное время
|22
|6
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)