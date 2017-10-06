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00:29 (мск), источник: Советский спорт

Кирилл Фастовский: 19 побед подряд — какой может быть интерес?

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский — о рекордной серии СКА, уходе Полашека и поступке Степана Санникова.

Источник: РИА "Новости"

— Показалось, что после матча вы были недовольны не только результатом.
— Я крайне недоволен итоговым результатом, о чем и сказал игрокам. Если в таблице не прибавляется очков, то все остальное — это лирика.

— В тренерской комнате вы очень громко общались с тренерами. О чем именно?
— Обсуждали ошибки игроков, из-за которых получили голы. Это то, чего мы допускать не имеем права.

— У СКА 19 побед подряд. Интересно наблюдать за лигой, где команда столько выигрывает?
— Вы своим вопросом и отвечаете на него. Какой может быть интерес?

— Как отреагировали на решение Степана Санникова отказаться от капитанской нашивки? Это сказалось на коллективе?
— Никак не сказалось, он абсолютно спокойно отреагировал. Это реальная оценка Степаном сегодняшнего состояния и авторитета. Здорово, что ребята оценивают это сами и понимают, как себя вести. Я таких людей поддерживаю. Больше этого: я сказал Санникову «Спасибо» за то, что он понимает правильно, как себя вести. И это не значит, что Степан отказался окончательно и навсегда. Ни в коем случае.

— Городецкий больше не будет губернатором Новосибирской области и председателем попечительского совета. Скажется это на клубе?
— Сейчас можно только гадать. Мы ничего не знаем, отставка произошла только сегодня. Ждем.

— Для вас это сюрприз?
— Таким уж жутким сюрпризом не стало. Когда об этом говорят и говорят — привыкаешь к этим разговорам. Когда происходит на самом деле — всегда становится неожиданным. Даже при том, что говорили много, но так давно, что уже неинтересно. Сегодня это стало фактом. Пока мы не знаем, какие шаги будут дальше. Приедем из поездки — будем пытаться встретиться с губернатором. Хотя догадываюсь, что хоккей для него будет не самой главной задачей. Особенно на первое время.

— По составу: появился Энеруд из ХК «Сочи», в «Северсталь» обменяли Земченко. Много изменений еще будет?
— Земченко мы не обменяли, а отдали, это трансфер. Документы уже готовы. Полашек уезжает в Сочи. Изменения будут еще.

— В том числе и подписания?
— Этого не могу сказать. Но изменения в составе будут.

СКА 3:2
(0:0, 2:0, 1:2)
Сибирь
6.10.2017, 19:30 Зрители: 12324 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Павел Зубов
Вратари
Микко Коскинен Алексей Красиков 59:37
1-й период
Андрей Сигарев 14:59
Владимир Первушин 17:55
2-й период
20:57
22:37 Сергей Плотников (П. Херсли, Н. Гусев)
24:22 Динар Хафизуллин (С. Широков, Мих. Мальцев)
30:11 Артем Зуб
32:57 Сергей Плотников
Андрей Сигарев 35:14
Андрей Сигарев 35:14
3-й период
Йонас Энлунд (С. Санников, И. Левицкий) 48:30
51:08 Евгений Кетов (В. Гавриков)
Сергей Коньков 54:44
54:51 Сергей Калинин
10966 (М. Игнатович, С. Санников) 56:53
Владислав Наумов 57:36
59:59 Илья Каблуков
Статистика
8 Штрафное время 22
6 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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