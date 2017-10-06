Кирилл Фастовский: 19 побед подряд — какой может быть интерес?

Источник: РИА "Новости"

— Показалось, что после матча вы были недовольны не только результатом.

— Я крайне недоволен итоговым результатом, о чем и сказал игрокам. Если в таблице не прибавляется очков, то все остальное — это лирика.

— В тренерской комнате вы очень громко общались с тренерами. О чем именно?

— Обсуждали ошибки игроков, из-за которых получили голы. Это то, чего мы допускать не имеем права.

— У СКА 19 побед подряд. Интересно наблюдать за лигой, где команда столько выигрывает?

— Вы своим вопросом и отвечаете на него. Какой может быть интерес?

— Как отреагировали на решение Степана Санникова отказаться от капитанской нашивки? Это сказалось на коллективе?

— Никак не сказалось, он абсолютно спокойно отреагировал. Это реальная оценка Степаном сегодняшнего состояния и авторитета. Здорово, что ребята оценивают это сами и понимают, как себя вести. Я таких людей поддерживаю. Больше этого: я сказал Санникову «Спасибо» за то, что он понимает правильно, как себя вести. И это не значит, что Степан отказался окончательно и навсегда. Ни в коем случае.

— Городецкий больше не будет губернатором Новосибирской области и председателем попечительского совета. Скажется это на клубе?

— Сейчас можно только гадать. Мы ничего не знаем, отставка произошла только сегодня. Ждем.

— Для вас это сюрприз?

— Таким уж жутким сюрпризом не стало. Когда об этом говорят и говорят — привыкаешь к этим разговорам. Когда происходит на самом деле — всегда становится неожиданным. Даже при том, что говорили много, но так давно, что уже неинтересно. Сегодня это стало фактом. Пока мы не знаем, какие шаги будут дальше. Приедем из поездки — будем пытаться встретиться с губернатором. Хотя догадываюсь, что хоккей для него будет не самой главной задачей. Особенно на первое время.

— По составу: появился Энеруд из ХК «Сочи», в «Северсталь» обменяли Земченко. Много изменений еще будет?

— Земченко мы не обменяли, а отдали, это трансфер. Документы уже готовы. Полашек уезжает в Сочи. Изменения будут еще.