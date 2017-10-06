Денисов: Минчане не смогли нормально подготовиться к матчу КХЛ из-за поездки на метро
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Хоккеисты минского «Динамо»
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Хоккеисты минского «Динамо»
Гости добирались на игру в «Парк легенд» без автобуса, чтобы избежать пробок. Минское «Динамо» одержало победу над одноименной командой со счетом 2:1.
«Не при самой лучшей игре набрали три очка. Никогда не доводилось так добираться на игру общественным транспортом, но это Москва, пробки. Не успели толком подготовиться к игре, ощущения не самые приятные», — сказал Денисов.
Ранее СМИ сообщили, что тренерский совет Федерации хоккея Белоруссии рассмотрит вопрос запрета выступления за национальную сборную белорусских хоккеистов, которые ранее написали в федерацию письма с просьбой не включать их в состав национальной команды. Это было сделано, чтобы игроки не считались в Континентальной хоккейной лиге легионерами. Среди тех, кто отказался играть за сборную Белоруссии: Никита Комаров («Динамо», Москва), Алексей Угаров («Северсталь»), Павел Карнаухов (ЦСКА).
«Не могу обсуждать этот вопрос — надо подумать. Будет решение, тогда и поговорим», — сказал Денисов.
«Московскому “Динамо” нужно пережить комплекс третьего периода»
Нападающий московского «Динамо» Дастин Бойд рассказал ТАСС, что клуб испытывает проблемы с организацией игры в третьем периоде.
«ХК “Динамо” нужно пережить кризис третьего периода. В который раз мы уверенно начинаем встречу, но в третьем периоде происходит
Также 31-летний нападающий выразил мнение, что московскому клубу непозволительно проигрывать четвертый раз подряд. «Хотелось бы принести извинения всем поклонникам “Динамо”. Мы понимаем, что клубу с такой историей непозволительно проигрывать четыре раза подряд. Но как известно, за серией поражений всегда идет серия побед», — добавил Бойд.
Московский клуб, потерпевший четвертое поражение подряд, занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 31 очко в 20 играх. Минская команда, одержавшая третью победу кряду, занимает девятое место на Западе с 25 очками после 19 игр.
|Владимир Воробьев
|Горди Дуайер
|Александр Еременко 58:07
|Юнас Энрот
|1-й период
|01:07
|Сакари Салминен
|Куинтон Хауден
|06:18
|Владимир Денисов
|08:22
|Куинтон Хауден
|12:12
|2-й период
|6157
|21:18
|22:12
|Даниил Тарасов
|Александр Матерухин
|22:56
|23:38
|Дастин Бойд (С. Салминен, Ю. Хиетанен)
|26:44
|Юусо Хиетанен
|Куинтон Хауден
|26:50
|28:11
|Егор I Зайцев
|Евгений Ковыршин (М-А. Граньяни, Анд. Степанов)
|28:50
|29:23
|Михаил Варнаков
|Шарль Лингле
|31:02
|Александр Матерухин
|35:31
|36:20
|3-й период
|Куинтон Хауден
|48:13
|Артем Волков (А. Павлович)
|54:01
|Марк-Андре Граньяни
|59:54
|12
|Штрафное время
|20
|9
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Марк Виганд (Швейцария)