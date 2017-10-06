Денисов: минчане не смогли нормально подготовиться к матчу КХЛ из-за поездки на метро

Источник: ИТАР-ТАСС

Гости добирались на игру в «Парк легенд» без автобуса, чтобы избежать пробок. Минское «Динамо» одержало победу над одноименной командой со счетом 2:1.

«Не при самой лучшей игре набрали три очка. Никогда не доводилось так добираться на игру общественным транспортом, но это Москва, пробки. Не успели толком подготовиться к игре, ощущения не самые приятные», — сказал Денисов.

Ранее СМИ сообщили, что тренерский совет Федерации хоккея Белоруссии рассмотрит вопрос запрета выступления за национальную сборную белорусских хоккеистов, которые ранее написали в федерацию письма с просьбой не включать их в состав национальной команды. Это было сделано, чтобы игроки не считались в Континентальной хоккейной лиге легионерами. Среди тех, кто отказался играть за сборную Белоруссии: Никита Комаров («Динамо», Москва), Алексей Угаров («Северсталь»), Павел Карнаухов (ЦСКА).

«Не могу обсуждать этот вопрос — надо подумать. Будет решение, тогда и поговорим», — сказал Денисов.

«Московскому “Динамо” нужно пережить комплекс третьего периода»

Нападающий московского «Динамо» Дастин Бойд рассказал ТАСС, что клуб испытывает проблемы с организацией игры в третьем периоде.

«ХК “Динамо” нужно пережить кризис третьего периода. В который раз мы уверенно начинаем встречу, но в третьем периоде происходит что-то необъяснимое. Мы пропускаем необязательные шайбы, при этом не реализовывая большинство. Постараемся исправиться в ближайшее время», — сказал Бойд.

Также 31-летний нападающий выразил мнение, что московскому клубу непозволительно проигрывать четвертый раз подряд. «Хотелось бы принести извинения всем поклонникам “Динамо”. Мы понимаем, что клубу с такой историей непозволительно проигрывать четыре раза подряд. Но как известно, за серией поражений всегда идет серия побед», — добавил Бойд.