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00:28 (мск), источник: ТАСС

Денисов: Минчане не смогли нормально подготовиться к матчу КХЛ из-за поездки на метро

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Хоккеисты минского «Динамо» из-за поездки на игру в «ВТБ Ледовый дворец» с московским «Динамо» на метро не успели достаточно подготовиться к матчу. Об этом журналистам рассказал защитник и капитан минчан Владимир Денисов.

Источник: ИТАР-ТАСС

Гости добирались на игру в «Парк легенд» без автобуса, чтобы избежать пробок. Минское «Динамо» одержало победу над одноименной командой со счетом 2:1.

«Не при самой лучшей игре набрали три очка. Никогда не доводилось так добираться на игру общественным транспортом, но это Москва, пробки. Не успели толком подготовиться к игре, ощущения не самые приятные», — сказал Денисов.

Ранее СМИ сообщили, что тренерский совет Федерации хоккея Белоруссии рассмотрит вопрос запрета выступления за национальную сборную белорусских хоккеистов, которые ранее написали в федерацию письма с просьбой не включать их в состав национальной команды. Это было сделано, чтобы игроки не считались в Континентальной хоккейной лиге легионерами. Среди тех, кто отказался играть за сборную Белоруссии: Никита Комаров («Динамо», Москва), Алексей Угаров («Северсталь»), Павел Карнаухов (ЦСКА).

«Не могу обсуждать этот вопрос — надо подумать. Будет решение, тогда и поговорим», — сказал Денисов.

«Московскому “Динамо” нужно пережить комплекс третьего периода»

Нападающий московского «Динамо» Дастин Бойд рассказал ТАСС, что клуб испытывает проблемы с организацией игры в третьем периоде.

«ХК “Динамо” нужно пережить кризис третьего периода. В который раз мы уверенно начинаем встречу, но в третьем периоде происходит что-то необъяснимое. Мы пропускаем необязательные шайбы, при этом не реализовывая большинство. Постараемся исправиться в ближайшее время», — сказал Бойд.

Также 31-летний нападающий выразил мнение, что московскому клубу непозволительно проигрывать четвертый раз подряд. «Хотелось бы принести извинения всем поклонникам “Динамо”. Мы понимаем, что клубу с такой историей непозволительно проигрывать четыре раза подряд. Но как известно, за серией поражений всегда идет серия побед», — добавил Бойд.

Московский клуб, потерпевший четвертое поражение подряд, занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 31 очко в 20 играх. Минская команда, одержавшая третью победу кряду, занимает девятое место на Западе с 25 очками после 19 игр.

ХК Динамо 1:2
(0:0, 1:1, 0:1)
Динамо Мн
6.10.2017, 19:30 Зрители: 4205 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Владимир Воробьев Горди Дуайер
Вратари
Александр Еременко 58:07 Юнас Энрот
1-й период
01:07 Сакари Салминен
Куинтон Хауден 06:18
Владимир Денисов 08:22
Куинтон Хауден 12:12
2-й период
6157 21:18
22:12 Даниил Тарасов
Александр Матерухин 22:56
23:38 Дастин Бойд (С. Салминен, Ю. Хиетанен)
26:44 Юусо Хиетанен
Куинтон Хауден 26:50
28:11 Егор I Зайцев
Евгений Ковыршин (М-А. Граньяни, Анд. Степанов) 28:50
29:23 Михаил Варнаков
Шарль Лингле 31:02
Александр Матерухин 35:31
36:20
3-й период
Куинтон Хауден 48:13
Артем Волков (А. Павлович) 54:01
Марк-Андре Граньяни 59:54
Статистика
12 Штрафное время 20
9 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Марк Виганд (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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